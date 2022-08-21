Где в Минске дешевле купить кофе, порошок и другие товары на каждый день? 4 21.08.2022, 9:41

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Журналисты побывали в столичных торговых сетях и составили «шпаргалку».

Как не потеряться в разнообразии предложений торговых сетей, их скидок и сэкономить на покупках? Опять прошлись по магазинам и проверили, сколько стоят популярные товары повседневного спроса: кофе, средства для стирки и посудомоечных машин, а также детские подгузники. Журналисты onliner.by поделились результатами своих наблюдений.

Как и в прошлый раз, мы не ставили цель сравнивать цены в магазинах. Задача была скорее найти самое выгодное предложение. Для этого мы в течение двух дней, 17 и 18 августа, прошлись по некоторым магазинам крупных торговых сетей:

Green: Минск, ул. Уборевича, 176;

«Корона»: Минск, ул. Денисовская, 8;

«Евроопт»: Минск, ул. Монтажников, 2;

«Виталюр»: Минск, ул. Маяковского, 115;

«Гиппо»: Минск, Игуменский тракт, 30;

«Соседи»: Минск, пр-т Дзержинского, 119;

«Санта»: Минск, ул. Уманская, 54;

«Мила»: Минск, пр-т Дзержинского, 119;

«Остров чистоты и вкуса»: Минск, пр-т Дзержинского, 119.

Не все и везде было в наличии и в одинаковых фасовках. Если упаковка другая — пересчитывали цену на килограмм или единицу. Фото в каруселях пролистываются начиная от выгодных предложений. Поехали!

Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах

Приятная акционная цена в «Евроопте» — 69,98 р. за килограмм (в пересчете). Для удобного восприятия переводили все в килограмм: листайте карусель ниже.

«Санта» — 119,96 р. за килограмм (в пересчете)

«Евроопт» — 69,98 р. за килограмм (в пересчете)

«Корона» — 88,95 р. за килограмм

«Гиппо» — 92,99 р. за килограмм

Green — 117,16 р. за килограмм (в пересчете)

«Санта» — 119,96 р. за килограмм (в пересчете)

«Евроопт» — 69,98 р. за килограмм (в пересчете)

В «Короне» килограммовый пакет такого кофе обойдется сейчас в 36 р. по акции. Остальные продают дороже.

Green — 70,99 р. за килограмм

«Корона» — 36 р. за килограмм

«Гиппо» — 69,99 р. за килограмм

«Санта» — 69,99 р. за килограмм

Green — 70,99 р. за килограмм

«Корона» — 36 р. за килограмм

Кофе Dallmayr Prodomo молотый

Выгодное предложение в «Евроопте» — 29,99 р. за 500 грамм. Это также акционная цена.

«Санта» — 54,99 р. за 500 грамм

«Евроопт» — 29,99 р. за 500 грамм

«Гиппо» — 45,99 р. за 500 грамм

Green — 53,99 р. за 500 грамм

«Корона» — 54,94 р. за 500 грамм

«Санта» — 54,99 р. за 500 грамм

«Евроопт» — 29,99 р. за 500 грамм

Кофе в капсулах L'OR для Nespresso

Снова порадовала цена в «Евроопте» — 13,99 р. за упаковку из 10 штук.

«Корона» — 17,63 р. за 10 штук

«Евроопт» — 13,99 р. за 10 штук

«Санта» — 14,99 р. за 10 штук

«Гиппо» — от 14,99 р. за 10 штук

Green — от 17,29 р. за 10 штук

«Корона» — 17,63 р. за 10 штук

«Евроопт» — 13,99 р. за 10 штук

Таблетки для посудомоечных машин Finish All in 1 Max

Проще всего выбирать предложение, разделив цену на количество таблеток в упаковке. И таким путем в лидеры выходят цены от «Милы» и «Евроопта» — 34,69 и 67,99 р. за 50 и 100 таблеток соответственно.

Green — 1,58 р. за штуку (в пересчете)

«Евроопт» — 0,68 р. за штуку (в пересчете)

«Мила» — 0,69 р. за штуку (в пересчете; ценника не было — узнали на кассе)

«Гиппо» — 0,72 р. за штуку (в пересчете)

«Остров чистоты и вкуса» — 0,92 р. за штуку (в пересчете)

«Виталюр» — 1,15 р. за штуку (в пересчете)

«Корона» — 1,57 р. за штуку (в пересчете)

Green — 1,58 р. за штуку (в пересчете)

«Евроопт» — 0,68 р. за штуку (в пересчете)

Капсулы для стирки Ariel «Горный родник»

Очень большой разброс цен. «Евроопт» и 1,54 р. за штуку в пересчете — кажется, это довольно выгодно.

«Санта» — 2,89 р. за штуку (в пересчете)

«Евроопт» — 1,54 р. за штуку (в пересчете)

«Мила» — 1,93 р. за штуку (в пересчете)

«Остров чистоты и вкуса» — 1,93 р. за штуку (в пересчете)

Green — 2,3 р. за штуку (в пересчете)

«Корона» — 2,3 р. за штуку (в пересчете)

«Гиппо» — 2,33 р. за штуку (в пересчете)

«Виталюр» — 2,62 р. за штуку (в пересчете)

«Санта» — 2,89 р. за штуку (в пересчете)

«Евроопт» — 1,54 р. за штуку (в пересчете)

Порошок Tide Color

Из тех магазинов, в которых мы нашли этот порошок, порадует цена в «Острове чистоты и вкуса» — 6,93 р. за килограмм (в пересчете).

Детские подгузники Huggies Elite Soft 3

«Гиппо» — 0,75 р. за штуку (в пересчете), и это выгодное предложение. Из тех, которые мы видели, само собой.

«Мила» — 0,9 р. за штуку (в пересчете)

«Гиппо» — 0,75 р. за штуку (в пересчете)

«Мила» — 0,9 р. за штуку (в пересчете)

«Гиппо» — 0,75 р. за штуку (в пересчете)

Трусики-подгузники Pampers Pants 4

Из всех магазинов, которые мы обошли, лучшее предложение на трусики Pampers 4-го размера было в «Миле» — 0,91 р. за штуку (в пересчете).

«Виталюр» — 1,64 р. за штуку (в пересчете)

«Мила» — 0,91 р. за штуку (в пересчете)

«Евроопт» — 1,04 р. за штуку (в пересчете)

«Гиппо» — 1,09 р. за штуку (в пересчете)

«Санта» — 1,11 р. за штуку (в пересчете)

«Корона» — 1,25 р. за штуку (в пересчете)

«Виталюр» — 1,64 р. за штуку (в пересчете)

«Мила» — 0,91 р. за штуку (в пересчете)

И для вашего удобства собрали самые удачные предложения с учетом цен сервисов еdostavka и emall (на момент выхода материала) в таблицу. Также в таблицу попали предложения Каталога Onlíner, где можно увидеть цены от многих других магазинов и заказать товары с доставкой или самовывозом.

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