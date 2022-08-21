Российские командиры наказали раненых военных, которые грузовиком «Урал» наехали на мину 7 21.08.2022, 9:48

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Офицерам РФ не понравилось то, что техника испорчена.

На территории Украины российские оккупанты на автомобиле Урал-4320 наехали на мину. Пятеро оккупантов получили ранения в результате взрыва, а водители и старший машины – еще и выговоры от командования.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что на мине подорвались военнослужащие восточного военного округа РФ.

Пятеро оккупантов получили травмы различной степени тяжести. Однако командование округа обеспокоилось вовсе не состоянием их здоровья, а тем, что военные «второй армии мира» потеряли Урал.

«Командование ВС РФ не интересует жизнь и здоровье военнослужащих, другое дело техника», – отметил Цимбалюк.

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