Станут ли ловушкой для белорусов и россиян европейские визовые ограничения?1
- 21.08.2022, 9:57
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Гуманитарные коридоры будут сохранены.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает необходимым сказать решительное «нет» в выдаче шенгенских виз россиянам и белорусам. Тем самым присоединив Литву к ряду европейских стран, которые уже выступили за визовые ограничения.
Такие заявления беспокоят белорусов. Особенно тех, кто остается в Беларуси и опасается политического преследования, сообщает «Белсат».
«Не надо истерики, не надо дезинформации. Достаточно многие страны, в том числе министр Габриелюс Ландсбергис, точно сказали, что «нет – туризму, но да – помощи репрессированным», – объясняет литовский политолог Витис Юрконис.
Но при всем этом Европа сохраняет коридоры для граждан России и Беларуси по гуманитарным визам.