Станут ли ловушкой для белорусов и россиян европейские визовые ограничения? 1 21.08.2022, 9:57

3,426

Гуманитарные коридоры будут сохранены.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает необходимым сказать решительное «нет» в выдаче шенгенских виз россиянам и белорусам. Тем самым присоединив Литву к ряду европейских стран, которые уже выступили за визовые ограничения.

Такие заявления беспокоят белорусов. Особенно тех, кто остается в Беларуси и опасается политического преследования, сообщает «Белсат».

«Не надо истерики, не надо дезинформации. Достаточно многие страны, в том числе министр Габриелюс Ландсбергис, точно сказали, что «нет – туризму, но да – помощи репрессированным», – объясняет литовский политолог Витис Юрконис.

Но при всем этом Европа сохраняет коридоры для граждан России и Беларуси по гуманитарным визам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».