Хоть чучелом, хоть пушкой 1 Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

21.08.2022, 10:07

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Как РФ пытается пугать мир несуществующим оружием.

В предыдущих статьях этого цикла мы обсудили два элемента ядерной триады, на которых основан нынешний шантаж Кремля: стратегические бомбардировщики Ту-160 и «ядерные торпеды». Теперь поговорим о главном оружии Путина, которое он получил в наследство от СССР: межконтинентальных баллистических ракетах (МБР).

20 апреля 2022 года, спустя два месяца после начала войны, Россия успешно испытала новейшую баллистическую ракету «Сармат», и заголовки российских СМИ взорвались ликованием, призванным заслонить ужас Бучи, кошмар Мариуполя и позор отступления из-под Киева.

Страна, солдаты которой воровали стиральные машинки и расстреливали мирных жителей, с триумфом сообщила, что новейшая ракета способна «нести гиперзвуковые боевые блоки и достигать территории США через Южный Полюс, минуя противоракетную оборону в Европе».

Тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что такая ракета «может снести половину континента, который нам не понравится», а также назвал пуск «событием уникального характера» и «инженерным чудом».

Российские пропагандисты сразу стали рисовать на своих экранах подлетное время «Сармата» до европейских столиц, забывая о той очевидной и пикантной детали, что ракеты в войсках еще нет, а о том, что она «практически готова», нам сообщают аж с 2016 года.

В 2017-м прошли бросковые испытания ракеты: это когда макет ракеты пороховым зарядом выталкивают из шахты. Потом оказалось, что из 3,2 млрд. руб, выделенных «Роскосмосу» на проведение испытаний, треть украли, а потом, в 2021 году, вдруг началась лихорадочная гонка. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ни разу не летавшая еще ракета станет на боевое дежурство в 2022 году. «Никогда в истории РВСН испытательный цикл не ограничивался шестью пусками», — удивлялся по этому поводу военный обозреватель Александр Гольц.

Вероятно, «Сармат» должен был быть запущен до войны: им, а не старым Т-160, надо было грозить миру в декабре. Однако надежды на его успешный запуск оказались так же преувеличены, как наполеоновские планы Путина по взятию Киева.

Предшественником «Сармата», стоящим на боевом дежурстве в России, является ракета Р-36М, она же SS-18 «Сатана», она же «Воевода».

Как мы уже говорили, это великолепная ракета. Она может выходить в космос (не делает это из-за договора СНВ-2, который не был ратифицирован Россией, но которого Россия до этого придерживалась).

Она несет 10 боеголовок и 40 ложных целей, которые входят в атмосферу с гиперзвуковой скоростью. Никакая ПРО не способна их перехватить. Если надо, она выйдет в космос и поразит цель с любого направления, хоть через Северный, хоть через Южный полюс. Перехватить ее нельзя.

Вы спросите — в чем же проблема?

Отчего не оставить на дежурстве «Сатану»? Пусть служила, как служит.

Ответ: проблем две. Первая заключается в том, что ракеты «Сатана» — старые.

Не устаревшие, а старые — в физическом смысле слова. Как старый, побитый «москвич». Диметилгидразин, на котором они летают, — это чрезвычайно ядовитое и химически активное топливо. Оно разьедает все. Перед каждой постановкой ракет на боевое дежурство его надо залить. После снятия — слить. Через 30 лет эксплуатации такая ракета превращается в рухлядь. Она ржавеет.

Вы спросите, а почему тогда не произвести новые «Сатаны»?

Очень просто.

Это украинская ракета.

Она проектировалась в КБ «Южное», а производилась в НПО «Южное» в городе Днепропетровск (ныне Днепр), и за обслуживание этих ракет Россия ежегодно платила Украине 10 миллионов долларов. Как вы понимаете, после 2014 года этот контракт накрылся медным тазом. И, соответственно, количество Р-36М стало уменьшаться. К 2016 году осталось 74 пусковых установки, к 2018 — 58, к 2019 — 46.

Вы скажете: а почему же тогда на базе «Сатаны» не сделать такую же ракету — ну, может, что-то поменять в электронике, все-таки прошло полвека, — и развернуть ее производство на каком-нибудь «Красмаше»?

Ответ. Так и было сделано. И ракета, которая получилась, называется «Сармат». «Сармат» — это просто классическая история импортозамещения.

Импортозамещена была украинская ракета «Сатана».

Их даже строят на том же самом ГРЦ им. Макеева, которое с 2015 года осуществляет техническое обслуживание «Сатаны». Они даже называются по зловредной натовской классификации «Сатана-2».

Вот и все. Никаких уникальных характеристик, которыми бы обладал «Сармат» и не обладала «Сатана», просто нет.

«Сармат» способен преодолевать ПРО противника? Так и «Сатана» его преодолевала.

Его боеголовки при возвращении в атмосферу летят на гиперзвуковых скоростях? Так и у «Сатаны» то же самое. Это заслуга не ракеты, а гравитации.

«Сармат» способен выходить в космос? Так и «Сатана» была технически к этому способна, тут вопрос не в мощности двигателей, а в СНВ-2.

«Сармат» способен атаковать цели «как с Северного, так и с Южного полюса, где нет американской ПРО»? Но эта фраза, навязшая в зубах, просто бред! ПРО, способной перехватить массированный запуск МБР, не существует. А через Северный полюс планировалось наносить удар не потому, что нельзя было нанести через Южный, а потому, что это короче, и подлетное время, а стало быть — время на обнаружение противником и принятие решений — меньше.

Представьте себе, что вы садитесь в самолет «Москва- Нью-Йорк» и слышите: «У нас теперь новый замечательный маршрут. Вместо того, чтобы лететь 8 часов через Северный Полюс, мы пробудем в воздухе 24 часа и пролетим над Антарктидой».

Оно вам надо? А ракете?

Все штампы, которые мы слышим об уникальном «Сармате» — это гремучая смесь пропаганды, демагогии и расчета на фантастическое научное невежество российской «ваты». Уверена, что в 1960-х годах ничего похожего по телевизору было произнести нельзя, потому что тогда бы пионеры завалили ведущих письмами, уличающими их в незнании курса физики за 6-й класс средней школы.

Путинский ВПК просто занялся reverse-engineering агрегата советских времен. И, несмотря на планируемую войну, не смог воспроизвести этот агрегат в отведенное Путиным время.

Планирующий «Авангард»

Тут те, кто физики за 6-й класс не читал, а телевизор смотрит, с негодованием мне возразят: о самом главном-то Латынина и умолчала.

«Сармат», (которого, напомним, еще нет на вооружении), будет нести не какую-то мещанскую боеголовку. Он будет нести уникальный планирующий блок «Авангард».

Ну что ж, «Авангард» так «Авангард».

В своем послании 2018 года президент Путин охарактеризовал «Авангард» как один из видов стратегического оружия, которые «вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны».

«Авангард» — сообщают нам, — имеет скорость 27 махов. Он способен маневрировать в «горизонтальной и вертикальной плоскостях». Он летит «как огненный шар», — сказал президент Путин.

Напомню, что «Авангард» — это не отдельное оружие. Это именно боеголовка, которая устанавливается на МБР. Сейчас он стоит на твердотопливной ракете «Ярс» (усовершенствованный Тополь-М), а когда появится «Сармат», будет стоять на «Сармате».

И да, он входит в атмосферу на скорости свыше 20 махов. Это святая правда. Любая баллистическая боеголовка входит в атмосферу на этой скорости. Цитирую военного эксперта Павла Лузина: «Любая боеголовка после отделения от МБР летит с гиперзвуковой скоростью».

И да, «Авангард», конечно, может нанести удар по территории США, и ПРО не сможет его перехватить. Точно также, как ПРО США не сможет перехватить боеголовки «Сатаны», особенно если ракет будет несколько.

Тем более, что, опять же цитируя Лузина: «Американская система ПРО все равно не предполагает противодействия российскому ядерному арсеналу. Трата сил на создание новых боеголовок не имеет военного значения».

Но «Авангард» может маневрировать, скажете вы. У него есть крылышки! Это уникальная идея молодых блестящих российских конструкторов, которая никому в голову не приходила!

Увы. Идея приделать баллистической ракете крылышки, чтобы та могла маневрировать в атмосфере, является ровесницей баллистических ракет.

Впервые эти крылышки попытался приделать некоторым из своих Фау-2 еще Вернер фон Браун. Оказалось, что это тупиковый путь развития ракетостроения.

Дело в том, что чем проще форма ракеты — тем точнее прицеливание и меньше вес. Некоторые вещи не надо усложнять. Как только вы приделываете крылышки ракете или боеголовке, падающей из космоса на землю на гигантской скорости, у вас получается сразу две вещи. Первое: вам надо защищать эти крылышки и корпус ракеты теплозащитной керамикой, а это приводит к гигантскому увеличению веса.

Боеголовки «Сатаны» весят 800 кг, а «Авангард» со всей своей керамикой и теплозащитой весит, по данным экспертов, 4 тонны. Я напоминаю, что «Сатана» несет 10 боеголовок по 800 кг и еще 40 ловушек. «Сармат» вряд ли будет способен нести больше пары «Авангардов». Что теоретически легче перехватить: десять баллистических боеголовок или две маневрирующих — это еще большой вопрос.

Если же крылышки на таких скоростях оторвет, или повредит, то малейшее повреждении теплозащитной керамики сделает полет неуправляемым и непредсказуемым. Прицелиться, иными словами, будет невозможно. Даже для ядерной боеголовки это иногда может быть критично.

Но самое главное — другое.

По состоянию на декабрь 2021 года на вооружении у России состояло 6 (шесть) «Авангардов». Их несли ракеты УР-100Н УТТХ (SS-19 Stiletto), которые в своей классической компоновке несли 6 ядерных боеголовок. Теперь вместо шести боеголовок каждая ракета несла одну — здоровенный, тяжелый, с керамическим покрытием четырехтонный «Авангард».

Павел Лузин считает, что объем выпуска «Сарматов» на «Красмаше» не превысит шесть ракет в год.

Путинский ВПК производит не чудо-оружие. Он производит бутиковое оружие в нескольких экземплярах, нужное для того, чтобы показать образец и получить на него деньги. Даже приближение войны не смогло изменить положения.

Ядерный «Буревестник»

1 марта 2018 года в Послании Федеральному собранию Путин рассказал о том, что у России есть ракета с ядерным двигателем, бесконечным временем полета, неограниченной маневренностью и, разумеется, «полной неуязвимостью» для любых система ПВО. Ракета получила название «Буревестник», в НАТО ей присвоили кодовое обозначение SSC-X-9 Skyfall — «Небопад».

Президент Путин сообщил, что в конце 2017 года ракета была запущена, и что, цитирую, «энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечив необходимый уровень тяги».

Тогда же, в марте 2018 года первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисову были присвоены звания Героев России.

Ликующая статья в «МК», посвященная этому событию, утверждает, что эта награда была вручена за разработку реактора «Буревестника» и является надежнейшим свидетельством того, что «Буревестник» действительно действует. «Сегодня, как видим, «награда нашла героя». Это значит, что комплекс сделан — задача выполнена», — пишет МК.

Вот как мы узнали, что турки сделали «Байрактар»? Очень просто — когда он был применен на поле боя. Но тут другой критерий. Раз наградили, значит, сделали.

С этой дивной логикой не поспоришь.

Итак, что такое ракета с ядерным двигателем? Это очень просто в теории. У вас есть ядерный реактор, через этот ядерный реактор вы гоните воздух, он нагревается и выбрасывается из сопла, получается реактивная струя, ракета летит.

Придумали эту идею еще в 1950-х годах. Эта концепция была очень популярна среди советских военных, прототип был создан, однако в серию не пошел. Почему? Тоже очень просто понять. Если пропускать рабочее тело — то есть воздух — через активную зону реактора, то понятно, что воздух, который вылетает из сопла, содержит гигантское количество радиоактивных элементов.

Сложно сказать, попадет ли ракета по супостату, но, пока летит над территорией собственной страны, точно все загадит. Это такой гигантский летающий Чернобыль. «Для того, чтобы уничтожить что-то такой ракетой, — иронизирует один из моих собеседников, военный эксперт, находящийся нынче в России и предпочитающий поэтому сохранять анонимность, — не обязательно снабжать ее боеголовкой. Достаточно ее запустить. Везде, где она пролетит, местность будет заражена на много лет».

Естественно, следующая инженерная идея заключается в том, чтобы активную зону изолировать. Между рабочим телом — воздухом, и активной зоной вы ставите, очень грубо говоря, радиатор, в котором циркулирует жидкость, которая нагревает воздух.

Как легко понять, летающий ядерный реактор, даже если изолировать в нем активную зону от рабочего тела «жидкостной средой», остается маленьким летающим Чернобылем.

При его производстве возникает сразу два вопроса: А если ракета полетит не туда? А если она взорвется на старте?

В обоих случаях речь будет идти об обычном химическом взрыве, не ядерном. Но при этом обломки, которые будут разбросаны по более-менее большой территории, будут обломками ядерного реактора. Точно так же, как это было в Чернобыле.

Еще раз. Делая ракету с прямоточным ядерным двигателем — вы делаете запланированный Чернобыль. Другого варианта у вас нет. Если вы ее запустили — она когда-нибудь упадет на землю. В связи с хорошо известным законом Ньютона.

Как только она упадет, с ее реактором случится то же самое, что с Чернобыльским — его обломки будут разбросаны по большой территории. Никаких других сценариев попросту не существует.

Ракету с ядерной двигательной установкой СССР не сделал не потому, что у не хватило технической экспертизы, а потому, что концепция летающего Чернобыля была слишком опасной.

И вот при Путине этот древний проект вытащили из запасников, отряхнули и даже получили за него медальки.

А затем утром 8 августа 2019 года на полигоне Нёнокса, под Архангельском, что-то взорвалось.

После этого взрыва в Северодвинске был зафиксирован кратковременный всплеск радиации, часть Двинского залива, рядом с которой произошел взрыв, была закрыта для навигации, и в ней появилось судно -сборщик радиоактивных отходов.

Погибли люди: сначала «Росатом» сообщил о гибели двоих человек при взрыве двигателя. Потом он сообщил, что погибли пять гражданских специалистов, а еще трое пострадали.

Сначала нам сообщили, что взорвавшейся ракетой был противокорабельный «Циркон». На «Цирконе» стоит скрамджет (гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель). От взрыва скрамджета радиации бывает ровно столько же, сколько от взрыва парового котла, и сотрудники «Росатома» имеют к скрамджетам ровно то же отношение, что и к паровым котлам. То есть никакого.

Трудно представить себе пятерых сотрудников «Росатома», присутствующих на испытаниях парового котла.

Потом выдвинули другую версию: что в результате взрыва затонула подлодка с ядерными ракетами.

Эта версия объясняла утечку радиации, но не очень объясняла пятерых погибших сотрудников «Росатома». Того самого «Росатома», бывший глава которого Кириенко и получил медаль за летающий Чернобыль.

Тогда Россия выдвинула новую версию. Радиация в Нёноксе происходила от РИТЭГа, — грубо говоря, от «ядерной батарейки». От источника, который вырабатывает энергию за счет распада содержащихся в нем нестабильных изотопов.

Увы, 26 августа эту версию похоронил Росгидромет. Он опубликовал изотопный состав выброса, произошедшего в Нёноксе, и в нем оказались быстрораспадающиеся радиоактивные изотопы: стронций-91, барий-139 и 140, а также лантан-140.

Такой выброс не мог получиться от РИТЭГа. Такой выброс мог получиться только в одном случае: в результате цепной реакции деления ядер урана-235. Стронций-91, барий-139 и 140, лантан-140 — это именно те продукты, которые образуются в результате распада короткоживущих изотопов инертных газов — криптона и ксенона, появляющихся в ходе цепной реакции.

Короче — наблюдаемая клиническая картина соответствует только одному виду оружия, которым хвастался Путин в марте 2018 года в послании Федеральному собранию.

А именно — тому самому комплексу SSC-Х-9, он же ракета «Буревестник» с прямоточным ядерным двигателем. И именно спутниковые съемки такой пусковой установки опубликовали американцы.

При этом всем очень повезло: реактор треснул, но не разорвался. Топливо и подавляющая часть продуктов деления остались в реакторе, из него вышли только радиоактивные изотопы инертных газов, которые плохо задерживаются фильтрами, в отличие от других газов.

После того, как кириенковский чудо-реактор треснул в Нёноксе, и дело на бровях обошлось без нового Чернобыля, ажиотаж вокруг «Буревестника» затих. Нет больше никакого «Буревестника».

А как же испытания 2017 года, — спросите вы, — которые Путин объявил успешными? Как же оно там летало без радиоактивного шлейфа?

А вот как: согласно «Ведомостям», в этих, успешных испытаниях, «ядерную установку на борту представлял электрический макет».

То есть вы поняли, да?

В успешных испытаниях ракеты с ядерной двигательной установкой установку представлял электрический макет. И за это Кириенко и Борисов получили Героев России.

Ядерная триада: итоги

Значительная часть образцов вундерваффе, заявленных Путиным, существует. Многие их характеристики соответствуют заявленным. Ракета «Сармат» действительно неуязвима для американской ПРО, а «Авангард» действительно планирует.

Но есть — как говорится — нюансы.

Во-первых, абсолютное большинство вундерваффе, которых мы обсуждали, еще не состоит на вооружении, а некоторые не прошли испытания или потерпели на них неудачу. Во-вторых, даже те, которые есть, имеются в штучных экземплярах. Это не оружие массового уничтожения. Это бутиковое оружие.

В-третьих, в тех случаях, когда характеристики вооружений соответствуют заявленным, власти обычно скромно умалчивают о том, что эти же самые характеристики были свойственных их предшественникам, или не приносят особой пользы, или влекут за собой колоссальные минусы.

Все это напоминает известный анекдот про диссертацию, в которой «много верного и много нового. Но то, что верно — не ново, а то, что ново — не верно».

Есть еще одна важная особенность всех новых разработок.

Путин и его генералы постоянно повторяют, что они позволяют «избежать американской ПРО». Они повторяют это ad nauseam (до бесконечности). Формально это совершенно справедливо. Если бы американская ПРО, позволяющая массово перехватывать конвенциональные боеголовки, существовала, то и «Буревестник», и «Посейдон», и «Авангард» были бы этой ПРО не по зубам. Но в том-то и дело, что такой ПРО не существует.

Иначе говоря, Путин ведет себя как клиент цыганки, которому обещали за большую сумму защитить его от сглаза. В лице «Посейдона» и прочих Путин покупает амулет по защите от американской ПРО. Он искренне верит, что его новый «Буревестник» защитит его от черного американского колдовства, которое настигло бы его, Путина, — если бы не его верные генералы и гениальные ученые с их новейшими разработками. Если бы это было только пиар-приемом, это бы еще куда ни шло. Но, похоже, Путин верит в это совершенно искренне.

Более того, он, похоже, верит, что старая «Сатана», собранная на заводе в Днепре, от ракетного сглаза не помогает, а новая импортозамещающая «Сатана-2», если назвать ее «Сарматом» и собрать на заводе в Красноярске — помогает. Если это так, то процесс полураспада реальности в голове Путина зашел уже очень далеко.

И, наконец, путинские вундервафли — это не столько чудесное, сколько асимметричное оружие. Эти проекты призваны компенсировать катастрофическое российское отставание в той или иной области вооружений за счет асимметричных решений. Эти решения, даже если они удачны сами по себе, пытаются преодолеть непреодолимую бездну.

К примеру, гиперзвуковая корабельная ракета «Циркон», которую мы здесь не рассматривали и которой мы посвятим отдельный текст, является действительно выдающейся военной разработкой и действительно летает на гиперзвуке.

«Циркон»-то у России есть. Проблема в том, что у России нет флота.

Россия утратила способность строить крупные военные корабли и не производит ничего, кроме фрегатов и корветов. Даже с самым совершенным «Цирконом», смонтированным на патрульном катере, много не навоюешь. Авианосные соединения США будут глушить «Циркон» вместе с носителем, тем более «Циркон» летает недалеко — на 1000 км, вдвое меньше старенького «Томагавка».

Увы, в войне, как и в геометрии, нет царского пути. Войну, в отличие от бандитской стрелки, не выиграешь с помощью разводки, и если техническая база разворованной страны не позволяет строить флот, то волшебная гиперзвуковая палочка вам не поможет.

И последнее.

Большая часть путинских вундерваффе не представляет собой чего-то нового. Ровно наоборот, — это концепции, вытащенные из запасников советского ВПК, который и без того страдал манией величия, но все-таки именно эти концепции отбросил как неудачные.

Разумеется, со времени развала СССР прошло 30 лет. Технический прогресс не стоял на месте, и то, что казалось неудачным вчера, может быть осуществимым сегодня. Проблема заключается в том, что за эти 30 лет ВПК России не развивался, а деградировал.

Он не способен массово производить образцы даже того вооружения, которое массово производил СССР. У него просто нет соответствующих технологических цепочек, квалифицированных рабочих, инженеров и ученых. За восемь лет, прошедших с 2014 года, этот ВПК не организовал импортозамещение украинской ракеты «Сатана».

Путин пользуется патологической секретностью советского ВПК для того, чтобы выдать даже им отброшенные проекты за «новейшие, аналогов нет».

И это еще одна важная особенность нынешнего режима.

СССР был империей зла, которая пыталась завоевать весь мир. Но именно поэтому СССР никогда своих новейших вооружений на парадах не возил. Да не то что не возил — не показывал, не хвастался, не раскрывал характеристик вообще. Что у СССР было, чего не было — это была величайшая военная тайна.

Если бы какой-нибудь член ЦК вздумал вот так публично, как Путин, сказать, что мол, есть у нас «Циркон», и «Авангард», и может он то-то и то-то: то его бы немедленно отправили заведовать овощной базой в Урюпинск, а при Сталине бы и вообще расстреляли.

СССР не бряцал оружием, не пел фашистских песенок и не хвастался ТТХ своих ракет. Тем более он не хвастался тем, чего у него не было и в помине. И известная логика в этом, согласитесь, есть. ТТХ оружия действительно должны быть тайной.

Если ты разрабатываешь секретное оружие, которое поднимет над Америкой волну в полтора километра высотой и обратной волной снесет Европу, то зачем «случайно» демонстрировать его по телевизору?

Ответ на то, зачем Путин это делает, лежит не в сфере технологии, а в сфере психологии и даже религии.

Вера в Архангела «Сатану» и Архангела «Авангард» — это новая религия России.

Вообще, новые светские религии, заменившие собой прежние, строятся, как правило, по одному лекалу.

В древности и Средневековье умственный горизонт среднего человека был исключительно ограничен. Большая часть людей всю жизнь жила в одном селе и одном городе, и большую часть потребляемой ими информации они получали через собственные глаза и уши.

Если в городе был голод, им трудно было внушить, что в нем изобилие; если город осаждали монголы, им было трудно внушить, что к городу пришли освободители, если в городе было наводнение, им было трудно внушить, что это засуха. Поэтому любой концепт, объединяющий людей, по определению находился там, где они не могли проверить: то есть на небе. Люди верили в богов, бога и ангелов.

В наше время девяносто процентов информации, которые воспринимает человека, касаются вещей, которые он не может пощупать, и мест, в которых его нет.

Поэтому его можно пугать всем, чем угодно. Ему можно рассказывать про нацистов, которые бомбят Мариуполь, и про летающий блок «Авангард», который надежно защитит его от пиндосов, как раньше священники защищали его от дьявола.

Непознаваемые сущности, являющиеся предметом религии, переехали из неба в телевизор, и, так же как священники демонстрировали мироточащие иконы в доказательство истинности чудес, Путин демонстрирует мультики в доказательство истинности существования «Буревестника».

То, что Путин сам верит в созданную им религию и всерьез думает, что «Сатана-2» защитит его от противоракетного сглаза, не удивительно. Довольно сложно представить себе Папу Римского, который был бы скептиком и атеистом. Ведь все, о чем говорит Путин — имеет чисто психологические и компенсаторные функции.

Человеку, развалившему экономику России, превратившему ее в кормление для друзей, уничтожившему ее будущее, ввязавшему Россию в позорную войну, которая кончится ее гибелью, необходимо думать, что на откаты с дворцов и роскошных яхт его друзья построили ему Волшебных Архангелов, которые Дают ему Власть над Миром.

Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

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