«Пока муж варит борщ, я варю мыло» 2 21.08.2022, 10:22

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Как бухгалтер из Барановичей открыла свой бизнес.

30-летняя Юлия Супрун – экономист, работает бухгалтером. Пять лет назад, увидев рекламу «мыльных роз», она решила попробовать себя в этом деле. Насколько удачен был первый опыт, какие заказы самые любимые и не боится ли она конкуренции, а также какой уговор у них с мужем, Юлия поделилась с Intex-press.

«За время декретного попробовала многое»

Работа бухгалтером мне нравится, в основном из-за хорошего коллектива. Но без дополнительного дела не могу.

За время декретного отпуска я попробовала очень многое. Это были букеты из конфет, топиарии, канзаши, я делала блокноты и фотоальбомы, шила детские конвертики, бортики, одежду. Что-то шью до сих пор, но очень редко.

А мой путь в мыловарение начался с того, что однажды по дороге домой на остановке общественного транспорта я увидела рекламу «мыльных роз». Картинка выглядела настолько натурально, что я сразу даже засомневалась, действительно ли эти розы из мыла. Начала «гуглить», узнавать. И в тот же день я заказала свой первый минимальный набор для мыловарения.

С тех пор мыло меня покорило и перебило абсолютно все мои канзаши и альбомы. Его я готовлю вот уже 5 лет.

«Решила убить сразу двух зайцев»

Покупка набора для мыловарения была как раз накануне 8 Марта. Поэтому и первые мои формочки были в виде тюльпанов с цифрой 8. Так я решила убить сразу двух зайцев: приобрести первый опыт и сделать своими руками подарки близким.

Мне пришлось просмотреть очень много видео, прежде чем сделать эти мыльные тюльпаны. Оказалось, что у каждого мастера свой рецепт изготовления мыла, плюс куча других нюансов. В итоге мне пришлось дополнительно заказывать еще и красители. Но тем не менее, я все успела. Подарки были изготовлены точно в срок, благополучно подарены и высоко оценены.

Это придало мне такое вдохновение, что я решила зарегистрировать страничку в соцсети, где могла показывать свои работы. Вдруг кто-то еще захочет такое же красивое мыльце, которое в обычных магазинах вряд ли удастся найти? И я оказалась права – начали поступать заказы.

Так у меня появился дополнительный заработок.

Чем-то напоминает процесс приготовления желе

Мыло делается по-разному. Здесь все зависит от формы и количества цветов. Но чем-то напоминает процесс приготовления желе. Если мыло, например, многослойное, то необходимо, чтобы каждый новый слой хорошо просох, а если однотонное – достаточно просто залить в форму и подождать до полного застывания.

Все материалы я заказываю в интернете. Сейчас в этом деле большой выбор и много «помощников», которые облегчают труд. Когда я начинала, такого ассортимента не было. Неимоверное количество формочек, красителей, мыльных основ, масел, ароматизаторов и цены достаточно приемлемые.

В своих работах я люблю креативить. Мне нравится удивлять. Мыло я делаю различных форм, добавляю ароматы, масла, блестки.

Конечно, порой трудно натирать на терке мыльную основу больших габаритов и весом примерно 4-5 кг, но я наловчилась. Да и вообще: когда работа нравится – это не тяжело.

Я люблю не просто делать само мыло, но и упаковывать его. Нравится продумывать каждую деталь, каждую мелочь декора.

Возможность прикоснуться к знаменательному дню

Самые мои большие и самые любимые заказы – это бонбоньерки на свадьбу. Когда делаю такой заказ, искренне радуюсь за людей, ведь у них скоро свадьба. А для меня это возможность прикоснуться к знаменательному дню через подарки для гостей.

Мои клиенты – в основном жители Беларуси. Есть и постоянные, что не может не радовать. Когда клиенты возвращаются – это всегда здорово, значит, им нравится то, что ты делаешь.

Я люблю посмотреть чужие работы по мыловарению. Знаете, у каждого мастера свой «почерк». И конкуренции в этом деле я не боюсь. Как мне кажется, меня ценят за индивидуальность.

Помогает и поддерживает муж

Самая моя большая поддержка – это муж.

У нас ребенок-школьник, который требует времени и внимания. Плюс домашняя работа: уборка, готовка и т.д. А еще мы – любители отдыхать всей семьей, нам нравится выбраться куда-то на выходные. Так вот – если у меня из-за работы (как основной, так и заказов) не хватает времени на готовку или уборку в доме, муж делает все сам.

Однажды он забирал меня с работы и серьезным тоном заявил: «Я готовлю борщ, а ты варишь мыло. Главное – кастрюли не перепутать». Мы потом еще долго смеялись. Но теперь, пока муж варит борщ, я варю мыло. Такой у нас уговор.

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