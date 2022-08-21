Ученые выяснили, какие продукты не стоит есть с чаем 3 21.08.2022, 10:30

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Речь идет в том числе о меде и лимоне.

Ученые провели ряд исследований и доказали, что ряд продуктов категорически запрещено есть вместе с чаем. Дело в том, что некоторые продукты питания теряют свои полезные качества из-за температуры напитка. Речь идет в том числе о меде и лимоне, пишет cursorinfo.co.il.

Эксперты пояснили, что раньше все были уверены, что горячий чай с лимоном приносит пользу, но на самом деле это не так. Витамин С, который содержится в лимоне, не разрушится только в том случае, если температура чая будет не выше 70?. Точно также все полезные свойства теряет и мед.

Отметим, что молоко в чай добавлять также не рекомендуется. Из-за смешивания компонентов в таком напитке снижается уровень антиоксидантов, что в конечном итоге не принесет организму никакой пользы.

При этом ученые отмечают, что чай полезен для здоровья. В этом напитке содержатся полезные компоненты, которые укрепляют иммунитет. Эксперты рекомендуют женщинам пить как можно больше черного чая, чтобы предупредить развитие онкологического заболевания.

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