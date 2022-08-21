Россия сокращает войсковые части из-за больших потерь в Украине

Россия сокращает войсковые части из-за больших потерь в Украине2
- 21.08.2022, 10:38
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Количество увольняющихся с военной службы постоянно растет.
Командование ВС РФ продолжает сокращать свои войсковые части из-за невозможности компенсировать потери среди личного состава.
Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк в Telegram.
Количество увольняющихся с военной службы (в основном стараются уволится по состоянию здоровья или окончанию контракта) постоянно растет, добавил он.
«Так, в 69-й отдельной бригаде прикрытия 35-й общевойсковой армии сокращают по одному взводу в каждой роте. В последующем, не исключают сокращения нескольких рот», - рассказал журналист.