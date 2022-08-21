«Оккупанты на нервах»: израильский офицер объяснил, что на самом деле происходит в Крыму 4 21.08.2022, 10:47

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Удары по военным объектам РФ являются комплексным процессом.

Точечные и мощные удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму являются комплексным процессом, который Украина ведет по освобождения юга. А он подразумевает деоккупацию не только захваченных войсками РФ с началом войны южных областей страны, но и аннексированного еще в 2014 году полуострова.

На это указал военный обозреватель, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью «Радио НВ». Так он пояснил, почему взрывы на полуострове участились именно сейчас, когда украинцы борются с агрессором РФ уже полгода.

«Это ведь не просто сконцентрировали бригаду танков, двинули ее вперед, как показывают в фильмах, и она куда-то доехала, что-то освободила. Нет, это комплексный процесс», – подчеркнул израильский офицер.

Он подчеркнул, что ныне в Крыму уничтожается авиация оккупантов. А ту, которая уцелела, военные РФ отводят с аэродрома, угоняют ее глубже, следовательно, радиус ее действия снижается.

Во-вторых, добавил Левин, идет уничтожение железнодорожных узлов, складов (как в Джанкое) с вооружением и всевозможными боеприпасами. По его словам, все это РФ разместила на полуострове не для него самого, а направляла на южную группировку своих войск, которые 24 февраля 2022 года вторглись в Украину.

«В дальнейшей перспективе освобождения Крыма – а он будет освобожден, вернется в состав Украины, в этом нет ни капли сомнения – воздействие на него. И это часть всего процесса по освобождению юга. Не нужно рассматривать, что юг – это захваченный правый/левый берег Днепра, а есть отдельно Крым, и они не связаны. Если мы берем военную часть, то еще как связано: логистика, вооружения, авиация», – пояснил военный обозреватель.

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