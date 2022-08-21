10 белорусских банков, которые больше всего заработали на обмене валют 21.08.2022, 10:55

Нестабильность белорусского рубля стала для них основой прибыли.

Центральной темой первого полугодия 2022 года были военные действия в Украине, которые повлияли в том числе и на экономику Беларуси. Весной курсы валют значительно колебались, вводились лимиты на операции с валютой и т. д. Все это сказалось на деятельности банков: что-то пошло в минус, а что-то — в достаточно весомый плюс.

Office Life проанализировал финансовую отчетность белорусских банков за первое полугодие 2022 года и составил их рейтинг по чистому доходу по операциям с иностранной валютой. Оказалось, что у многих банков это одна из основных статей прибавки прибыли до налогов и отчислений в резервы.

Лидером нашего рейтинга стал Приорбанк, получивший за полгода 135 млн рублей чистого дохода от операций с валютой. По сравнению с первым полугодием 2021 года он вырос у Приора на 292%. Доход от валютных операций — это почти половина от 279,9 млн рублей прибыли банка до налогов и отчислений в резервы в первом полугодии.

На втором месте Альфа-Банк (Беларусь). Он заработал на валютных операциях в первом полугодии 126 млн рублей, что на 235% больше, чем год назад. Валютные доходы превышают половину прибыли Альфы до налогов и отчислений в резервы, которая в первом полугодии составила 202,3 млн рублей.

Третье место у Беларусбанка с 100 млн рублей и ростом по сравнению с прошлым годом на 70%. А вот прибыль Беларусбанка до налогов и отчислений в резервы составила за полгода 799 млн рублей — основную часть дохода он получил из других источников.

Больше отметку в 100 млн рублей никому преодолеть не удалось. Для сравнения: в первом полугодии 2021 года более 100 млн дохода от валютных операций не получил и вовсе ни один белорусский банк.

На четвертом и пятом местах белорусский Сбер Банк (85 млн рублей и плюс 290%) и Белагропромбанк (62 млн рублей, плюс 189%). У Сбера валютные доходы составляют две трети прибыли до налогов и отчислений в резервы, а у Белагропрома они и вовсе почти равны всей прибыли до налогов (отчислений в резервы у банка не было — наоборот, оттуда взято около 10 млн рублей).

Далее расположились:

Технобанк (61 млн рублей, плюс 378%, доход от операций с валютой в процентах от прибыли — минус 5,9%),

Белгазпромбанк (52 млн, плюс 357%, доход от операций с валютой в процентах от прибыли — 55%),

Белинвестбанк (47 млн, 147%, доход от операций с валютой в процентах от прибыли — 33,2%),

МТБанк (44 млн, плюс 351%, доход от операций с валютой в процентах от прибыли — 53%),

Банк «Дабрабыт» (35 млн рублей, или плюс 457%, доход от операций с валютой в процентах от прибыли — 86,4%).

БАНКИ: ДОХОДЫ ОТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СВЯЗАНЫ С ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ КУРСОВ

В Белагропромбанке OL рассказали, что рост доходов банка от операций с иностранной валютой связан с высокой волатильностью курса рубля в первом полугодии. Доходы получены от собственно обмена валют, операций по изменению валюты обязательств, переоценки открытой валютной позиции банка. В структуре доходов Белагропромбанка от операций с валютой доля корпоративных клиентов составляет 47,7%, частных клиентов — 38,8%.

Альфа-Банк тоже отмечает большую роль волатильности курса. Кроме того, говорят в банке, «у нас клиент сам предлагает курс для покупки USD/EUR, и, если банк с ним согласен, покупка валюты проходит в пару секунд» посредством цифровых сервисов.

Как рассказали OL в Беларусбанке, повышение дохода обусловлено ростом в феврале-марте 2022 года оборотов по покупке-продаже валюты юридическими и физическими лицами на 13% и 7%. Он вызван нестабильной ситуацией на российском валютном рынке, высокой волатильностью курсов на торгах в Беларуси и, как следствие, увеличенной банками разницей между курсами покупки и продажи валюты, пояснили в банке.

Всего белорусские банки получили в первом полугодии 2022 года чистый доход от операций с валютой в размере 842 млн рублей (плюс 222%). У всех банков, вошедших в наш топ, доход от валютных операций в первом полугодии 2022 года превысил аналогичный доход за весь 2021 год, причем у некоторых — более чем в 2 раза.

Среди белорусских банков по данному показателю выделяется лишь Банк БелВЭБ, у которого по итогам полугодия сформировался чистый убыток от операций с валютой в размере 7,4 млн рублей (минус 311%). Прокомментировать OL такой результат в Банке БелВЭБ отказались.

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