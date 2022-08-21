Минчанин купил авто за $5 тысяч, но не расплатился и перепродал еще дороже 21.08.2022, 11:02

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Интересную «схему» житель столицы опробовал в Барановичах.

В Барановичах расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении жителя столицы, который покупал автомобили, но не платил за них. Подробностями поделилось агентство «Минск-Новости».

В начале мая подозреваемый под предлогом покупки автомобиля за сумму, эквивалентную 5 тыс. долларов, передал потерпевшему 2 700 рублей в качестве первоначального платежа. Позже в тот же день «покупатель» перепродал автомобиль за 6 тыс. долларов. Со временем, поскольку оставшаяся сумма так и не была уплачена, первоначальный владелец транспортного средства не раз пытался связаться с подозреваемым, но не вышло.

— На момент возбуждения уголовного дела мужчина уже привлекался за совершение аналогичных преступлений, — уточнил официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

Сотрудник СК также обратил внимание: чаще всего мошенники завлекают людей сильно заниженной ценой или покупают то, что годами не продается.

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