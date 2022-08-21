«Мы уже всё»: оккупант рассказал, как его сослуживцы бегут с позиций

«Мы уже всё»: оккупант рассказал, как его сослуживцы бегут с позиций2
- 21.08.2022, 11:08
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Стало известно о сорванном наступлении РФ из-за недостатка военных.
Российский военный в телефонном разговоре с родственницей рассказал о массовом отказе солдат воевать и выразил уверенность, что их скоро выведут обратно в РФ.
Об этом говорится в свежем перехвате Главного управления разведки Минобороны.
По его словам, российские военные сдаются в плен, массово отказываются воевать и уезжают со своих позиций.
«У нас в ближайшее время наступление должно было быть, но людей не хватает, потому что все в отказ пошли», - рассказал оккупант.