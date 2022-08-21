закрыть
21 августа 2022, воскресенье, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Слонимском районе огромный зубр попал в болотную западню

3
  • 21.08.2022, 11:15
  • 3,692
В Слонимском районе огромный зубр попал в болотную западню

Яма образовалась после добычи торфа.

На Слонимщине большой зубр попал в болотную западню, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» .

Происшествие случилось возле деревни Лопухово Слонимского района. Здесь в лесу когда-то добывали торф, после чего остались глубокие ямы, которые со временем заболотились и затянулись мхом. В одну из таких ям попал и завяз в ней огромный зубр весом почти в полтонны, невесть каким образом забредший в эти места.

На животное, которое пробыло в топи около недели, наткнулся местный лесник. Активисты «Общества охотников и рыболовов» вытащили зубра еще живым. Но прожил он после этого всего два дня. Специалисты констатировали, что за неделю пребывания в болоте зубр получил очень сильное переохлаждение, к тому же у него атрофировались задние ноги.

Вообще постоянно зубры на Слонимщине не живут, но, бывает, заходят сюда из недалекой Беловежской пущи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип