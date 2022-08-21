Стало известно, какая погода ждет белорусов на следующей неделе 21.08.2022, 11:28

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Синоптики сообщают о 6 °C выше нормы.

Лето близится к завершению, но жаркие дни продолжают радовать. По словам синоптика Дмитрия Рябова, с 22 по 28 августа в Беларуси сохранится очень теплая, сухая погода, средняя температура до 6 °C выше нормы. Об этом специалист рассказал в эфире ОНТ.

По словам Дмитрия Рябова, в начале предстоящей недели будет солнечно и жарко. Небольшая облачность, без осадков, лишь днем в понедельник по крайнему северо-западу несильные, короткие дожди. Утром слабые туманы, видимость до километра. Ночью от +15°С до плюс +20°С. Днем в понедельник +25°С…+30°С, во вторник +29°С…+32°С.

В середине недели ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Температура в среду ночью +17°С… +22°С, днем +30°С… +33°С.

В начале второй половины недели без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ночью +15°С… +20°С. Днем в четверг +29°С… +33°С, в пятницу +27°С… +31°С.

По предварительным прогнозам в последние выходные лета нас ждет переменная облачность. Дожди и грозы маловероятны. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ночью +13°С…+17°С. Днем в субботу +29°С… +33°С, в воскресенье +28°С… +34°С.

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