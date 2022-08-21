Оккупанты в Харьковской области пережили шок из-за бутылки алкоголя со скорпионом и змеей внутри 1 21.08.2022, 11:34

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Российские захватчики оставили доказательства своих преступлений на украденном телефоне.

В селе Циркуны Харьковской области, которое было деоккупировано в начале мая, военные армии РФ снимали свои преступления на телефон, украденный у местной жительницы. Полиция идентифицировала захватчиков с помощью данных из облачного хранилища.

Об этом сообщил в Facebook глава следственного управления ГУНП в регионе Сергей Болвинов. Он опубликовал доказательства преступлений оккупантов.

По его словам, в следственное управление поступило заявление от жительницы Харьковщины. Она рассказала, что в ее Google-хранилище начали появляться снимки и ролики с неизвестными мужчинами в военной форме, которые пьянствовали и развлекались на территории дома ее в Циркунах, пока женщина была за границей.

«Думаю, вы уже все поняли. В Циркунах, когда они были под оккупацией, жили рашисты, и некоторые из них заселились в дом потерпевшей. Сломанные двери, куча похищенной техники, пропавшая одежда – мужская и женская (в том числе белье). И, конечно, стиральная машина. Все это – стандартный почерк извергов, которые пришли на нашу землю творить беду», – написал Болвинов.

Свои «развлечения» в чужом доме захватчики снимали на похищенную там же технику. Судя по кадрам, они натворили хаоса в доме, распивали спиртное, примеряли одежду хозяев, пользовались их транспортом. В частности, под громкую музыку разъезжали на автомобили украинцев, который успели разбить.

Главным шоком для россиян стала найденная в доме бутылка алкоголя со скорпионом и змеей внутри – с ней успел пофотографироваться каждый из них.

Болвинов подчеркнул, что мозгов выключить облачное хранилище на телефоне у оккупантов не хватило. По словам правоохранителя, большинство фигурантов преступления в Циркунах уже установлены.

Интересно то, что они родом из крупных городов – Москвы, Курска, Нижнего Новгорода – то есть, должны были раньше видеть бутылки с заспиртованными животными внутри или по крайней мере стиральные машинки.

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