Гибридное бегство от военного поражения 2 Сергей Савченко, «Зеркало недели»

21.08.2022, 11:51

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В чем коварство планов Путина?

Украинская борьба с агрессором приближается к полугодовому рубежу.

Враг еще обладает мощными ресурсами. Пытается наступать на восточном направлении, хотя продвижение за месяц на десяток километров сложно, с военной точки зрения, назвать наступлением. ВСУ ведут тяжелые оборонительные бои.

Украинская победа неминуема, но она не будет слишком быстрой и легкой.

В то же время на юге продолжаются контрнаступательные действия ВСУ, перечень объектов поражения противника расширяется.

Разрушение объектов транспортной инфраструктуры, являющихся критичными для обеспечения российской группировки на правобережье Днепра, поставило эту группировку фактически в состояние оперативного окружения. Не только прекращена (критично усложнена) поставка материально-технических средств, но и перекрыта возможность отвода их на левый берег.

В последнее время были нанесены удары по системе управления войсками. Поражены командные пункты 49-й армии, 76-й десантно-штурмовой дивизии, 126-й бригады береговой обороны.

От партнеров поступила помощь — противорадиолокационные ракеты HARM. Это сразу же сказалось на характере наших ударов. Наносятся удары по системе ПВО, и сразу же их результаты используют штурмовая и бомбардировочная авиации для ударов по опорным пунктам наземной группировки противника. На сегодняшний день такие действия носят одиночный характер. Но удивляет, как легко ракеты HARM уничтожают радиолокационные станции и комплексы ПВО большого действия С-300.

Такое развитие событий было прогнозируемо.

В то же время две вещи отличаются своим значением, являются знаковыми в ходе событий войны и заслуживают отдельной оценки: уничтожение аэродрома в Новофедоровке и обстрелы российскими войсками ЗАЭС.

Генеральный штаб ВСУ не стал отрицать оценки россиянами причин «хлопков» в Новофедоровке. У меня нет желания опровергать заявления нашего Генштаба, которому полностью доверяю. Поэтому проанализирую события с точки зрения предположения, — а что если это был удар Вооруженных сил Украины?

Важным, но второстепенным является вопрос, сколько именно и какие самолеты уничтожены и повреждены, какими именно ракетами нанесен удар — ATACMS или «Гром-2», «Нептуном» или «Гарпуном».

Важнее сам факт удара по военному объекту агрессора в оккупированном украинском Крыму и способ, каким он был осуществлен, а точнее — абсолютно беспрепятственное преодоление системы ПВО врага.

Политическое руководство агрессора неоднократно чертило красные линии и делало угрожающие заявления о «судном дне», который наступит для Украины в случае ударов по объектам в оккупированном Крыму, который оно безапелляционно называет территорией РФ.

Уничтожение самолетов на аэродроме в Новофедоровке показало, что мы не обращаем внимания на какие-то красные линии, проведенные в болезненном сознании кремлевских преступников. Мы их смело переступаем.

А в ответ со стороны агрессора — застенчивое бессознательное бормотание о проблемах с курением на военных объектах.

Таким образом, события в Новофедоровке имели политическое значение.

Агрессору продемонстрировали, что Крым — это Украина и военно-политическое руководство решительно намеревается освободить нашу землю в пределах международно признанных границ.

Уничтожение объектов в Новофедоровке, возле Джанкоя, в Гвардейском подтвердило, что зона ведения боевых действий охватила и территорию оккупированного Россией Крыма. Эти события ознаменовали начало борьбы за его освобождение военным путем.

Удары в Крыму уничтожили не только самолеты и объекты инфраструктуры. Они разрушили ближайшие стратегические планы врага перевести военный конфликт в переговорный процесс, чтобы предотвратить неминуемый разгром своих войск и выиграть паузу для подготовки дальнейшего наступления.

Для этого, как известно, предусматривалась имитация проведения референдума на оккупированных территориях и провозглашение якобы желания населения присоединить их к России.

В дальнейшем планировалось и, вероятно, еще планируется реализовать очередной этап гибридной войны — деэскалацию конфликта и поиск путей его урегулирования. Именно так этот способ гибридных действий сформулирован в так называемой доктрине Герасимова. В его рамках Украине планировали предъявить ультимативные требования: или останавливаем конфликт и садимся за стол переговоров, или агрессор аннексирует территории, опираясь на нарисованные им результаты псевдореферендума. Такие действия сопровождаются широкой информационной кампанией, построенной на запугивании применением ядерного оружия в случае наступления ВСУ на территории, в одностороннем порядке провозглашенные территорией РФ.

Этот план не скрывают. Развернута подготовительная работа к проведению псевдореферендума, ведется мощная информационная операция.

Но уничтожение самолетов на аэродроме в Новофедоровке дало однозначный ответ врагу на его планы: вы можете проводить множество референдумов, провозглашать любые захваченные территории своими, — это не меняет позицию Украины. Вся территория в пределах международно признанных границ — украинская земля, она будет гореть под ногами оккупантов, и она будет нами освобождена. План агрессора еще до его реализации превратился в никчемный. Судя по сдержанной реакции наших партнеров на последние события в Крыму, они полностью разделяют нашу позицию.

Знаковым является не только сам факт уничтожения аэродрома в Новофедоровке, а и то, как эта задача была реализована. Вероятный удар нанесен при полной бездеятельности системы ПВО, которая в этом районе, безусловно, мощная. Было бы понятно, если бы отдельные элементы системы ПВО вывели из строя, например, удары противорадиолокационных ракет HARM, что обеспечило бы условия для нанесения удара по аэродрому.

Нет, по системе ПВО удара не было. Она смотрела в небо и ничего не видела. «Окурок» спокойно преодолел воздушное пространство и сжег аэродром.

Это могло произойти при следующих условиях.

Если поставить препятствия радиолокационным станциям системы ПВО противника. Такие препятствия могут быть поставлены средствами РЭБ, установленными на самолетах, кораблях или наземной платформе.

Кроме того, препятствия могли быть сгенерированы из главной части самой ракеты, если она имеет такие возможности.

И, наконец, третий вариант. Система ПВО в момент удара была отключена внешним вмешательством в автоматизированную систему управления.

Такое вмешательство теоретически возможно, но опыт именно таких действий неизвестен. Хотя нечто подобное в прошлых конфликтах случалось.

В частности, на вооружении армии Саддама Хусейна, кроме советских комплексов ПВО, находились и комплексы западного производства. И накануне начала воздушной операции коалиционных сил «Буря в пустыне» образцы западного производства были заблокированы, и экипажам не удалось привести их в боевое положение.

Есть определенное отличие. Там были образцы иностранного производства.

Но, не вникая в технические детали, замечу — такая причина бездеятельности ПВО теоретически возможна. Тем более, если учитывать, что автоматизированные системы управления вооружением, как и сами образцы вооружения, построены с использованием элементной базы иностранного производства.

Войны прошлого проходили на земле, в воздухе и на море, а в современной войне полем боя становится и киберпространство.

Если это так — то Россия как государство оказывается под огромными рисками. Следует задуматься, каким еще автоматизированным системам управления — не только военным подсистемам, но и целым отраслям экономики, — может угрожать внешнее вмешательство с целью блокировки их функций. Системе управления стратегическими ядерными силами? Транспортной системе России? Управлению энергосистемой страны? Банковской системе России? Перечень можно продолжить.

Возникает вопрос: а не с непониманием ли подробных обстоятельств прилета «окурка» на аэродром в Новофедоровке связано невнятное бормотание по этому поводу Кремля и отсутствие реакции на события со стороны первых лиц?

Заранее спланированная гибридная операция

Другим знаковым событием последнего периода становится развитие ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Обстрелы Никополя, Марганца и других населенных пунктов в этом районе начались не на прошлой неделе. С военной точки зрения, было непонятно, зачем это делается. Здесь не размещались группировки украинских войск, которые создавали бы для агрессора угрозу. Каховское водохранилище шириной в несколько километров делает невозможным наступление какой-либо стороны. Почему начались обстрелы именно этих городов?

Со временем план агрессора стал очевидным. Это делалось, чтобы спровоцировать огонь нашей артиллерии в ответ, обвинить Украину в обстреле Запорожской АЭС и, нагнетая обстановку, опять же, заставить Украину и наших партнеров перевести конфликт в формат нескончаемых переговоров, так необходимых РФ во избежание неминуемого военного поражения. Способ действий агрессора определяется двумя словами — ядерный шантаж. При этом в возникновении этой ядерной угрозы обвиняется Украина.

Это широкомасштабная, тщательно спланированная гибридная операция стратегического уровня. В случае ее успешного проведения эта операция способна изменить ход войны. Она представляет собой классический пример операции, составляющими которой являются взаимосвязанные операции низшего уровня. Эти операции проводятся по единому замыслу и плану по военной (захват АЭС, обстрелы станции российскими войсками), информационной (обвинения ВСУ в обстрелах станции, запугивание ядерным взрывом, формирование панических настроений у населения как Украины, так и стран Европы) и политической (вынесение абсурдных обвинений Украине и странам Запада в создании угрозы ядерной катастрофы мирового масштаба) операционным линиям. Судя по масштабности и последовательности действий, они не спонтанные. Эти операции заранее спланированы. Вероятно, еще до начала агрессии они предусматривались как запасной вариант действий.

Поражает цинизм обвинений Украины со стороны РФ и масштабность операции, достигшей уровня ООН.

Так реально ли угрожает миру ядерный армагеддон? Какие направления продолжения этой операции?

Я не специалист в сфере ядерной безопасности, но в предложенной оценке ситуации опираюсь на их выводы.

Реакторы на Запорожской атомной станции отличаются от реакторов на Чернобыльской АЭС. В качестве ядерного топлива в них используется низкообогащенный уран. Его в реакторах недостаточно для создания критичной массы, которая понадобилась бы для ядерного взрыва. Ядерный взрыв невозможен по определению. Это законы физики.

Но катастрофу именно такого уровня вырисовывает российская пропаганда во время проведения информационной операции.

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Разрушение корпуса реактора путем внешнего влияния практически невозможно из-за устройства защитных конструкций. Они состоят из 20- сантиметровой металлической капсулы и полутораметровой защитной оболочки из сверхпрочного бетона. При этом нужно дополнительно учитывать защитные свойства внешнего сооружения, внутри которого находится реактор.

Но, безусловно, аварийные ситуации, в том числе и опасные, в условиях ведения боевых действий возможны. Тем более, если создание такой ситуации будет сознательно инициировано захватчиками.

Потенциально опасна аварийная остановка работы реактора. После отключения реактора нужно продолжать его охлаждение еще какое-то время, до снижения температуры в нем до безопасного уровня. Это обеспечивает систему защиты, которая состоит из отдельных функциональных составляющих, на назначении которых мы не будем останавливаться. В случае разрушения одной или нескольких из них или нарушения механизмов, связывающих их с реактором, возникает угроза разрушения внутренней оболочки реактора или контура его охлаждение под влиянием сверхвысоких температур. Это, в свою очередь, может привести к выбросу радиоактивных веществ.

Конструктивно предусмотрены несколько уровней защиты от такого развития событий. Но они могут быть сознательно и целеустремленно разрушены оккупантами. Здесь может действовать только сознательный человеческий фактор.

Кроме этого, следует отметить, что возникновение аварийной ситуации и ее развитие растянуты во времени. У обученного персонала есть время и возможность повлиять на угрозу аварии и не допустить ее реализации.

Согласно Международной шкале ядерных событий, определены семь уровней аварийных ситуаций, в зависимости от их опасности. Масштабы аварии, интенсивность выброса наружу носителей радиоизлучения зависят от того, какие именно системы защиты выходят из строя, происходит это с отдельными из систем или со всеми одновременно.

Таким образом, возникает потенциальная возможность создать, так сказать, подконтрольную, управляемую внешними действиями аварийную ситуацию.

Именно такой вариант может использовать враг, чтобы достичь цели — избежать военного поражения.

Вряд ли оккупантам удастся путем примитивных угроз заставить нас и партнеров прекратить вооруженную борьбу за освобождение нашей территории и сесть с ними за стол переговоров. Наиболее вероятен вариант постепенной эскалации реальной искусственно созданной аварийной ситуации. При этом сначала будет создана угроза аварийной ситуации, а в дальнейшем ее искусственно переведут в реальную аварию с определенным выбросом радиоактивных веществ, который будет сопровождаться призывами немедленно прекратить боевые действия и начать работы по ликвидации аварийной ситуации. В случае недостижения цели будут проводиться действия, направленные на усугубление аварийной ситуации и повышение уровня угроз. Эскалация может продолжаться до достижения агрессором поставленной цели — путем ядерного шантажа заставить Украину и западных партнеров сесть с ним за стол переговоров.

Такой вариант, по моему мнению, наиболее возможен, но не является неизбежным.

Уже сегодня усилия нашей дипломатии сводят на нет циничные обвинения Украины со стороны РФ в угрозе ядерной катастрофы. Цивилизованный мир требует от России немедленно освободить захваченную атомную станцию, принимается решение об отправке на станцию мониторинговой миссии МАГАТЭ, усиленной военными экспертами. Вероятно, Россия, как всегда, будет препятствовать установлению международного контроля над ситуацией. Но мир однозначно дает понять агрессору, что вся ответственность за последствия возможной катастрофы ложится именно на него.

Ключевым в этой ситуации остается вопрос, как мир может и готов ответить на терроризм агрессора. По моему мнению, до понимания Кремля доведены возможные последствия ядерного преступления. Не исключаю, что нейтрализация ПВО агрессора во время событий в Новофедоровке — один из таких сигналов.

Похоже, в Кремле продолжают размышлять о дальнейших действиях, последствия которых мы увидим в ближайшее время.

Сергей Савченко, «Зеркало недели»

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