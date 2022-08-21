Жители «ЛНР» взбунтовались и обратились за помощью к украинскому военному 1 21.08.2022, 12:06

8,286

Украинский боец сдержал слово.

Двое принудительно «мобилизованных» Россией для войны против Украины жителей Луганска обратились за помощью к украинскому военному. Сейчас их удалось вытащить из оккупированных РФ территорий и отвезти в безопасное место.

Вместо того чтобы погибать из-за амбиций президента РФ Владимира Путина, эти люди будут жить мирной жизнью вдали от линии фронта. Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm.

В конце июля блогер и активист из Донецка Виталий Овчаренко, ныне защищающий Украину в рядах Вооруженных Сил, записал видеообращение к землякам из Донбасса. Он призвал тех жителей Луганщины и Донетчины, которые не желают погибать в бессмысленной войне, развязанной Россией на украинской земле, спастись от смерти и насильственной «мобилизации».

Овчаренко посоветовал написать ему в Facebook или Twitter. «И мы придумаем, как вас вытащить», – пообещал тогда Овчаренко.

И двое жителей Луганска, которых насильно «мобилизовали», ему поверили и написали. И не ошиблись.

«У нас есть хорошие новости. Видеообращение, которое было опубликовано Виталием Овчаренко, принесло первый положительный результат. В ходе тщательно спланированной совместной операции, участники международного разведывательного сообщества InformNapalm совместно с бойцами ССО Украины встретили и доставили в безопасное место двух граждан Украины, которые попали под принудительную мобилизацию в «ЛНР», но приняли правильное решение «не быть пушечным мясом» для россиян и вышли на связь с Виталием», – сообщили в InformNapalm.

И хотя первые секунды встречи, учитывая ситуацию, были не слишком приятными – сейчас обоим луганчанам ничего не угрожает.

Убедившись, что перед ними не диверсанты, а действительно люди, желающие спастись, бойцы ССО отвезли «мобилизованных» с Луганщины в безопасное место

«Виталий согласовал с ними время и место «встречи», бывшие «мобики» были эвакуированы в безопасное место. По договоренности, они не будут участвовать в боевых действиях, им предоставлено убежище и возможность вернуться к мирной жизни вдали от линии фронта», – отметили в InformNapalm и анонсировали интервью со спасенными жителями ОРДЛО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».