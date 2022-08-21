«Уже 22 двухсотых»: стало известно о массовом отравлении российских солдат 6 21.08.2022, 12:22

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Часть выживших захватчиков увезли в Севастополь.

Ежедневно бойцы ВСУ увеличивают количество «двухсотых» российских оккупантов. Однако захватчики погибают не только в боях, но и в результате отравлений в тылу.

Об этом в эфире ютюб-канала «ФЕЙГИН LIVE» рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал». Также он поделился информацией о ситуации в Крыму.

По его словам, ВСУ там могут записать себе серьезный оперативный успех. Ведь после взрывов на полуострове оккупанты начали выводить оттуда свою авиацию и перебрасывать ее в Россию.

Арестович рассказал, что в российских войсках 20 августа произошло массовое отравление.

«22 человека – «двухсотые», по информации по состоянию на 17:00. Сейчас, возможно, уже больше», – отметил советник ОП.

По его словам, часть захватчиков увезли в Севастополь.

«Мы теряемся в догадках, откуда такое количество погибших. Однако кажется, что их тыловики что-то намудрили с непригодными консервами», – добавил Арестович.

Он отметил, что россиян, которым удалось выжить, везут в Крым, чтобы спасти им жизнь. Однако, по мнению советника ОП, это будет трудно.

Арестович подчеркнул, что россияне, которые собирались захватить Украину за 72 часа, выводят авиацию из Крыма, который оккупировали еще в 2014 году.

«Из Крыма – главной пиар-точки Путина. Сначала оттуда вывели корабли на восточное побережье, а теперь и авиацию забирают. Или же смещают как можно дальше от наших средств поражения», – добавил советник ОП.

По его словам, 20 августа на штаб флота в Севастополе упал беспилотник, который оккупанты «героически» сбили. Там не было взрывного заряда, так что верить в сообщение захватчиков о том, что «потерь нет», можно.

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