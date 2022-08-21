Горячий август на Крымском полуострове 1 21.08.2022, 12:37

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Что происходит на новом театре военных действий.

Август 2022 года стал месяцем, когда до Крыма дошла та война, которая началась с российской аннексии этого полуострова в 2014 году. Первый взрыв прозвучал еще в самом конце июля, во дворе штаба Черноморского флота, что стало поводом для отмены празднования Дня ВМФ России в Севастополе. Затем были поражены военный аэродром в Новофедоровке, склад боеприпасов в Майском и подстанция в Азовском, очевидцы слышали звуки взрывов в районе военного аэродрома в Гвардейском Симферопольского района. Вечером 18 августа пользователи социальных сетей в Крыму начали публиковать видео, где видны вспышки, похожие на срабатывающее ПВО – в Керчи и Севастополе.

О том, что происходит в Крыму и какой в аспекте безопасности для крымчан может стать осень 2022 года ведущий «Крым.Реалии» Сергей Мокрушин говорил с руководителем проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павлом Лакийчуком и главой Крымскотатарского ресурсного центра, членом Меджлиса крымскотатарского народа Эскендером Бариевым.

«Это естественные военные цели. Это тыловые объекты Вооруженных сил России, с которых наносятся ракетно-бомбовые удары по территории Украины, по нашим городам и селам», – говорит руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук о российских военных объектах, которые пострадали в Крыму в августе этого года.

В Минобороны России говорили либо о детонации боеприпасов, либо о диверсии, а в случае с Севастополем и Керчью – о сбитых украинских беспилотниках. В свою очередь Вооруженные силы Украины официально не заявляли о своей причастности к атакам на объекты в Крыму.

По мнению Павла Лакийчука, последние события в Крыму стали свидетельством того, что украинские войска могут наносить урон противнику на всю глубину его оперативного построения. Эксперт отмечает, что Крым – это оперативный тыл российской южной группировки сил, которая оккупировала Херсонскую и Запорожскую область Украины.

«Уже более месяца наши, украинские военные «обрубают концы», уничтожают склады боеприпасов, разрушают логистические цепочки в тылу врага. Как говорил Путин (президент России – КР), операция идет успешно. Но характер ее успешности определяет генерал Залужный (главнокомандующий ЗСУ – КР)», – иронизирует Лакийчук.

Может ли следующим объектом атаки ВСУ стать мост через Керченский пролив? По мнению эксперта, сработавшая в Крыму противовоздушная оборона российских войск показывает, что украинские вооруженные силы прощупывают возможности российской ПВО и ищут в них бреши.

«Рано или поздно Керченский мост пойдет вслед за крейсером «Москва». Хотя, судя по тем потокам россиян, которые ломанулись из Крыма на историческую родину, Керченский мост скорее обвалится под их весом. Я понимаю, что крымчан сейчас волнует политическая составляющая, составляющая их безопасности. Они должны понимать, что Крым – это не изолированная территория, а часть театра военных действий», – говорит Лакийчук.

К чему нужно готовиться крымчанам осенью? Павел Лакийчук рекомендует по возможности держаться как можно дальше от мест расположения военных и административных объектов. По его мнению, военный гарнизон в Крыму, военная база или даже севастопольский Дом офицеров флота могут быть подвергнуты ракетному или артиллерийскому удару и другим формам воздействия.

«Оборудуйте убежище самостоятельно. В подвале. В крайнем случае, все знают правило двух стен: если в вашей квартире есть помещение, которое отделено от наружных стен как минимум двумя переборками, там и пребывайте во время воздушной тревоги. Поймите, это не на один день, это не разовая акция. Это надолго», – советует Лакийчук крымчанам.

Как писали «Крым.Реалии», в 2018 году депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек уверял, что бомбоубежища в Крыму, которые находятся на балансе российских властей Крыма, модернизируются, а от строительства новых объектов гражданской защиты в Крыму отказались. «Новых объектов гражданской обороны мы не строим. Упор делается на линию противоракетной обороны», – заявлял Бальбек. На тот момент, в Крыму насчитывалось порядка двух тысяч объектов гражданской обороны.

«Действительно, когда в Крыму проводили инфраструктурное строительство, то больше строили модульные дома, модульные школы. А строительство объектов с бомбоубежищами – это же огромные финансовые затраты. А мы знаем, насколько коррупционно выстроены инфраструктурные процессы. Бомбоубежища, оставшиеся с советских времен, они тоже не приводили в порядок», – говорит глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

По его мнению, российские власти не рассчитывали на то, что Запад передаст Украине качественное высокоточное оборудование, в том числе ракеты.

После взрывов в Крыму Бариев заметил, что риторика, подконтрольных России властей и пророссийских общественников изменилась. По его словам, они либо пытаются полностью игнорировать эти происшествия, либо отмечают, что они представляют опасность для всех.

«Они убедились, что становится небезопасно и для них, что оказывается, «доблестная» российская армия и российские ПВО не способны их защитить. Соответственно, они стали говорить о том, что от этих взрывов может пострадать мирное население», – отмечает Бариев.

Массированная атака на объекты РФ в Крыму в 19 и 20 августа

Сезон "хлопка" в Крыму: что известно о массовых взрывах на полуострове

В оккупированном Крыму в течение 19 – 20 августа на полуострове раздался ряд взрывов. В частности, возле Евпатории, Севастополя, Керчи, Черноморска.

В течение 20 августа россияне на фоне взрывов и последних событий начали массово бежать с полуострова.

Во временно оккупированном Крыму вечером 20 августа сообщили о взрывах в Черноморском районе. В частности:

глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заметил, что «хлопки» прозвучали в Черноморском;

росСМИ написали, что в Оленевке Черноморского района и в локации мыса Тарханкут сработало ПВО. Ориентировочно через час росСМИ сообщили о работе ПВО возле Севастополя.

Впоследствии ориентировочно в 22:19 20 августа дроны снова атаковали Севастополь. Там работали российские зенитные комплексы. Местные пишут, что оккупанты пытались сбить беспилотники.

Также предварительно известно, что:

на записях видны моменты залповых атак в небо – россияне неустанно стреляли трассировочными снарядами, но никак не могли попасть;

в одном из сообщений говорится, что стреляли там из российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С»;

однако пока нет ни одного факта, который бы это подтверждал. На записях не видно, что там стреляли именно по беспилотным летательным аппаратам.

Кроме того, у оккупантов начали происходить события, которые больше похожи на «ужасный» сон, ведь хакеры взломали телевидение в Крыму. После этого там показали:

обращение президента Владимира Зеленского;

кадры, снятые в Крыму, еще до оккупации полуострова. На видео звучала песня «Украина – это ты».

Более того, на табло крымского моста 20 августа появилась надпись «Welcome to Ukraine».

Вечером 20 августа можно было заметить, что на продажу выставлены квартиры во временно оккупированных Симферополе, Ялте, Севастополе, Саках и других населенных пунктах. Цена – существенно ниже рыночной.

Более того, количество объявлений на профильных сайтах постоянно растет. Похоже, вскоре Крым полностью очистится от россиян.

Владимир Зеленский во вре

Утром 20 августа в Крыму прозвучал сильный взрыв. Его слышали у штаба черноморского флота России в Севастополе.

Предварительно известно, что там возник пожар. Территорию штаба оцепили, близко к зданию никого не подпускают. Людей просили сохранять спокойствие и не покидать дома.

В Офисе президента Украины отреагировали на взрывы. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что «утро доброе, когда оно – украинское».

Оккупанты заявили, что на крышу штаба упал беспилотник. Мол, он летел очень низко, потому его не сбили. Говорят, что жертв нет.

К слову, о «надежной ПВО» в Крыму свидетельствует факт, что объект над штабом пытались сбить автоматной очередью.

Утром также слышали взрывы над поселком Заозерное возле Евпатории. В сети появились фото и видео, где видна белая линия в небе. Вероятно, сработало ПВО.

Яркие вспышки видели в небе над Евпаторией 19 августа. Оккупанты сразу начали говорить, что это ПВО. Уверяли, что «комплекс С-400 ракетой сбил цель над Евпаторией».

Позже взрывы прогремели в Севастополе. В сети публиковали красивейшие кадры.

После Севастополя громким был вечер в Керчи. Несмотря на это, оккупанты рассказывают, что Крым «под надежной защитой».

Кстати, комментирует взрывы «советник» главного гауляйтера Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков. Дело в том, что сам Аксенов уже сбежал с полуострова.

Взрывы вечером 20 августа

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров вечером 20 августа сообщает о вспышках в море у Алупки и «хлопке».

«Минут 40-50 назад в Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 километра — 6-7 вспышек и позже — «хлопок», — отметил Чубаров.

Он также отметил, что «вечером правильные дроны обладают свойством возвращаться на позиции российских оккупантов — над Aqyar/Севастополем снова беспилотники, в которые орки пытаются попасть из ЗРК «Панцирь-С».

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