В Севастополе снова раздаются взрывы 3 21.08.2022, 12:51

2,842

Работы вражеских ПВО заметно не было.

Во временно оккупированном Крыму, а именно в Севастополе, снова раздаются взрывы. Оккупационные власти утверждают, что это якобы «работа ПВО».

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

«Взрыв прогремел примерно в 06: 33 по местному времени. Дыма или работы ПВО заметно не было», - пишет издание.

Между тем так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев традиционно утверждает о работе систем противовоздушной обороны.

«В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие», - пишет Развожаев.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Также утром 20 августа серия взрывов прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.

После очередных ударов Россия начала усиливать меры безопасности на полуострове. Отдельно из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».