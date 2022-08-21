«Белорусы не уволятся из-за переработок, но уйдут из-за зарплаты» 21.08.2022, 12:57

Сменить работу по этой причине готовы примерно две трети занятых в экономике.

Как и почему белорусы меняют место работы, у своих пользователей спросил портал по поиску работы и сотрудников Praca.by. Основной мотив перехода в другую компанию связан с деньгами.

Сервис опросил свыше 3000 человек, из них 67% назвали неадекватную зарплату главной причиной смены работы. На втором месте (65,7%) – отказ повышать зарплату и тот факт, что человека не ценят как специалиста. Замыкает топ-3 причин увольнения (47,7%) конфликт с руководством.

Постоянные переработки смущают лишь 30% опрошенных, и это пятый пункт по популярности из возьми предложенных вариантов.

На четвертом (34,8%) месте оказалось наличие кризиса в компании (финансового или организационного).

Положительной причиной смены работы белорусы считают предложение о работе, где предусмотрена смена страны. Так, 30,8% готовы перейти в новую компанию, если им помогут с чемоданами.

Размер прибавки

Если уж уходить на новое место, то с хорошим (или не очень) довесом в кошельке. Так, для почти 40% опрошенных достаточным мотивом для смены работы станет оффер с обещанием заработной платы на 30% больше, чем платят работнику на нынешней работе.

Повышения дохода минимум на 50% на новом месте ждут 18,5% опрошенных, а двойной тарификации запросят только 13,8% из 3000 ответивших на вопросы сервиса.

Как часто белорусы жалеют о смене работы

Разочарованы в новом месте 36,8% сотрудников. Немало. Но тех, кто рад сделанному решительному шагу, ощутимо больше. Так, вариант «новая работа оказалась лучше» выбрали 49,2% опрошенных.

Контроффер

В более чем 70% случаев компании либо не пытаются удержать сотрудников, либо делают это очень вяло, без «сладких» предложений (контрофферов).

Тем временем специалисты готовы остаться, если им предложат серьезную прибавку к зарплате (43,5%) или сменят непосредственного руководителя и наладят внутрикорпоративные взаимоотношения сотрудников (18,6%).

Возвращение уволенных сотрудников

В более 80% компаний лояльно относятся к возвращению уволенных сотрудников (бумерангов). Лишь в 13,8% случаев перед ушедшим специалистом громко хлопнут дверью.

О том, как развивается судьба бумерангов после возвращения в компанию, неизвестно: почти 50% ответили, что не знают о ходе работы вернувшихся специалистов, а более 30% называют восстановление сотрудников скорее неудачным опытом.

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