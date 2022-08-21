«Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую» 21.08.2022, 13:02

Новые детали гибели дочери главного идеолога «русского мира».

Стали известны новые детали взрыва автомобиля в Подмосковье, в котором находилась дочь идеолога российского фашизма Александра Дугина Дарья.

Как пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на очевидцев, Land Cruiser Prado взорвался на Можайском шоссе в 21:30.

Внедорожник сразу потерял управление и, съехав на обочину, загорелся. До приезда пожарных, вызванных очевидцами, автомобиль сгорел.

В авто обнаружили сильно обгоревший труп Дарьи Дугиной. Сам идеолог русского фашизма приехал на место трагедии и был в шоке от увиденного.

Скрипач Петр Лундстрем сообщил, что Дарья Дугина вместе с отцом выступала на патриотическом фестивале «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово.

«Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую», — написал музыкант.

Что известно о Дарье Дугиной

29-летняя дочь украинофоба Дугина под псевдонимом Платонова распространяла «философские» идеи отца и была его главной помощницей.

Делала обзоры для пропагандистского российского медиа «Федеральное агентство новостей» (ФАН) владельца ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, телеканала «Царьград» православного олигарха Константина Малофеева, Russia Today и других подобных ресурсов. Вела свой авторский Telegram-канал.

Называла войну с Украиной «лучшим», что только возможно. Распространяла фейки о защитниках Украины. Находилась под международными санкциями.

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