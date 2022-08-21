Военный эксперт: ВСУ ударили по Черноморскому флоту РФ в Алупке 3 21.08.2022, 13:16

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Доказательством могут послужить спутниковые снимки.

В оккупированном Крыму снова работает российская ПВО. Жители Алупки сообщили о взрывах вдали от берега и вспышках.

Об этом говорится в местных пабликах.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, возможно, был нанесен удар по Черноморскому флоту.

«Раз Россия молчит – видимо, с берега не было видно. Расстояние могло быть довольно большое. Взрыв же высоко подымается, его видно. А вот что там за плавсредство было – судно или корабль», - сказал он в эфире FREEDOM UA.

Он добавил, что теперь Украина может получать спутниковые снимки: «Если успели сфотографировать это место – то сегодня или завтра мы с вами увидим, что это было».

Жданов уверен, что после серии взрывов в Крыму Россия попытается отвлечь украинские силы от полуострова.

«Я думаю, что они будут усиливать (группировку в Крыму – ред.). Кстати, активность на Харьковском направлении может быть отвлекающим маневром для ВСУ. Для того, чтобы мы занялись этим направлением», - добавил он.

Эксперт отметил, что у противника в настоящее время нет сил, чтобы продавить оборону Харькова.

«Они будут стараться отвлечь нас от Крыма любыми средствами», - сказал он.

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