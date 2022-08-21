Боец полка Калиновского: Карфаген должен быть разрушен 4 21.08.2022, 13:36

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Белорус с позывным «Лахвич» рассказал, что для него означает победа.

Белорусский доброволец с позывным «Лахвич» принимал активное участие в акциях против сфальсифицированных выборов, а позже уехал из Беларуси, так как увидел на сайте Следственного комитета и МВД фото с протестов, на которых был он. С началом российской военной агрессии вступил в ряды добровольцев полка имени Кастуся Калиновского, сообщает «Белсат».

«В первую операцию, когда шли, я думал, что не вернусь, и первый видос, который я сделал, я просто на телефон свой озвучивал, общаясь якобы с сообществом. Я честно рассказывал, что я чувствую, о чем я думаю, – я думаю, если я погибну, телефон мой кто-то найдет и увидит вот такое сообщение от меня», – вспоминает «Лахвич».

Как говорит белорусский герой, первое наступление – это на всю жизнь, было очень страшно, но наступление было успешным и все воины вернулись живыми, что особенно радует.

«Конечно, буду вспоминать и другие бои, где похоронили своих побратимов, друзей, поэтому, я думаю самые-самые такие моменты на всю жизнь-это когда ты кого-то теряешь».

«Лахвич» уверен, что победа может наступить лишь тогда, когда Россия будет разрушена, в ином случае ситуация с захватническими войнами против соседних стран будет продолжаться.

«Если Москве, как и всегда, удастся откупиться, тогда просто будет перемирие, и через некоторое время – пять, десять, пятнадцать лет, это уже не важно, – со своими амбициями они все равно попрут, они не могут жить с соседями по-соседски. Нужно, чтобы Карфаген был разрушен, вот это будет победа, а перемирие будет снова оттягивать следующую войну».

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