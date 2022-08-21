Российские десантники массово отказываются ехать на войну в Украину 3 21.08.2022, 13:47

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Наибольшее недовольство замечено именно в командном составе элитных войск РФ.

России становится все труднее собрать новое резервы на войну в Украине.

Очередное подтверждение отказов привели украинские разведчики. В этот раз отказались ехать воевать так называемые «элитные» десантники.

Разведка располагает данными, что отказываются воевать не просто солдаты, а офицеры. То есть российская армия остается без командиров. Но Россия бы не была Россией, если бы не выпутывалась из этого кое-как, только бы было. Поэтому на офицерские должности контрактников назначают людей без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.

Из-за безумных потерь после «теплых» встреч с ВСУ, командование воздушно-десантных войск хотя бы частично пытается восстановить их морально-психологическое состояние и боеспособность. Больше всего обращают внимание на те подразделения, где украинские воины ликвидировали более 60% личного состава. Также – частям, где личный состав деморализован и отказывается служить дальше.

Украинские разведчики отметили, что наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне именно командного состава подразделений ВДВ.

На должности от командира взвода до командира батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются идти даже контрактники, которым срочно присвоили офицерские звания.

Более того, сейчас в командовании ВДВ работает даже целая комиссия генерального штаба страны-оккупанта. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа. Кроме того, им приказали уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды.

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