Куда и за сколько белорусы могут слетать на отдых в бархатный сезон 21.08.2022, 13:54

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Албания и Грузия оказались дороже ОАЭ.

Журналисты tochka.by посмотрели, какие варианты и по каким ценам есть у белорусов на туристический бархатный сезон в сентябре – середине октября.

Понижения цен не случилось. Турция стоит все тех же от Br4500 за двоих на семь ночей, опережает ее Египет и ОАЭ. Но в основном, все выстроились в одном ценовом диапазоне. Кажется, такое происходит впервые. Мы выяснили, возможно ли бюджетно слетать этой осенью хоть куда-нибудь.

С вылетом из Минска и без визы

Мы обзвонили четыре туркомпании с просьбой подыскать тур на двоих человек на 7-10 ночей с четырех- или пятизвездочными отелями. Все предлагали Турцию, Египет и ОАЭ. Грузию из списка рекомендаций вычеркивают по разным причинам.

«В сентябре – октябре там могут быть серьезные вопросы по погоде», – говорят специалисты одной фирмы.

«Грузия этого сезона своих денег не стоит: нужно заплатить практически столько же, сколько за ОАЭ! Все клиенты, которые решили туда поехать, возвращались недовольными. Там сейчас очень много людей, сильно выросли цены на жилье и товары», – перечисляют аргументы в другой компании.

«В эту страну можем предложить только отели, чартеры в Грузию на этот сезон мы не заказывали», – отвечают специалисты третьего туроператора.

Несмотря на подорожание, самым бюджетным вариантом путешествия для белорусов все равно остается Турция. И это, конечно, печально.

Отправиться в Анталию, Аланию, Кемер или Сиде предлагают за €1750 (почти Br4600), свободных дат для путешествий много, поэтому подстроить их под отпуск будет достаточно легко.

За сумму в почти три средних зарплаты белоруса, вы будете жить в четырехзвездочном отеле на первой береговой линии, с программой All Inclusive.

Примерно такие же условия предлагают туристам и в Египет: за $1910 (Br4900) путешественники получат четырехзвездочный отель на второй береговой линии, излюбленную программу All Inclusive и впечатления из Хургады или Шарм-эль-Шейха.

Здесь свободны даты, начиная с 20-х чисел сентября.

В Дубаи ОАЭ можно слетать за $2057 (Br5290), что всего на Br300 больше Египта. Правда, All Inclusive здесь и не пахнет: белорусскому туристу предложат максимум завтрак и ужин.

«Цены на Египет, Турцию, Грузию и ОАЭ в этом сезоне приблизительно одинаковые. Но. Если в Египте и Турции за эти деньги можно взять All Inclusive и тратиться только на экскурсии и сувениры, то в Эмиратах практически все отели предлагают максимум завтрак и ужин. Учитывая, что в ОАЭ достаточно высокие цены, внутри страны турист потратит не меньше денег, чем на тур», – подчеркнула специалист одной из минских туркомпаний.

Вылеты в ОАЭ туркомпании предлагают, в основном, с начала октября.

А если лететь из Москвы

Такие сказочные места, как Мальдивы и Сейшелы белорусскому туристу предлагают только с вылетом из Москвы. Тур на двоих будет стоить от $3000 и в самый простенький отель. Дорого, но в сравнении с Египтом за почти $2000, кажется, что Мальдивы и Сейшелы теряют свою репутацию отдыха для богатых.

Вполне себе доступно, ага.

Схитрить, купив тур в Турцию или Египет в Москве и организовав себе недорогой трансфер из Минска в российскую столицу, не получится. По итогу, разница выйдет несущественная: €100-200.

Варианты с вылетом из Вильнюса и Варшавы не рассматриваем, чтобы попасть в Литву и Польшу белорусам нужен шенген, с которым сейчас все непросто.

Впрочем, получить визу в Беларуси еще можно. Поэтому, если время позволяет, можно попробовать.

А что с самой бюджетной Албанией?

В летний сезон 2021-го из-за инцидента с посадкой Boeing 737, на борту которого был Роман Протасевич, ряд чартеров из Минска в европейские страны отменили. Так белорусы остались без самой дешевой туристической страны Европы – Албании. В сезон 2021-го туроператоры предлагали поездку туда от €700 на двоих.

До сих порт чартерные рейсы в этом направлении не возобновили, что заставило цены на отдых в этой стране взлететь до небес.

Мы нашли парочку туров из Москвы в Албанию на сайте одного из российских туроператоров. Цифры шокирующие – за двоих путешествующих придется выложить порядка Br8000.

Отправиться в поездку без туроператоров можно. Тем более, виза белорусам в этой стране с пребыванием до 30 дней не нужна.

Прямых чартеров из Минска в Албанию больше нет, поэтому рассмотрим варианты из Москвы. Добраться до российской столицы можно дешево – на автобусе за Br60 и девять часов в дороге.

Судя по сервису с поиском дешевых авиабилетов aviasales.ru, одно место на самолет из Москвы до Тираны можно купить за Br2210. В пути придется провести порядка 13 часов.

Забронировать жилье в Албании на двоих человек на неделю можно за $126 (Br320). Это один из самых дешевых вариантов.

Без депозита за $200 (Br514) в Тиране можно взять в аренду на неделю автомобиль (он вам точно пригодится, чтобы добираться до достопримечательностей).

За эти деньги в вашем распоряжении может оказаться Ford Fiesta 2012 года с механической коробкой передач или Volkswagen Golf 2007-го с автоматом.

Цены в Албании, как говорят туристы, сравнимы с белорусскими. Поэтому прикинуть, сколько вы потратите на еду за неделю будет нетрудно. Для расчета предположим, что на двоих человек за неделю у вас уйдет Br450 с учетом перекусов в кафе.

Итого, у нас получается:

Автобус Минск-Москва – Br120

Билеты на самолет – Br4420

Жилье – Br320

Аренда автомобиля – Br514

Еда – Br450

Суммарно вы потратите – Br5824.

Некогда дешевая Албания по €700 (Br1830) на двоих стала дороже ОАЭ. Вероятно, сейчас вам захочется поплакать. Мы понимаем. Но, похоже, дешевле Турции белорусам пока ничего не светит.

Может, цены все-таки упадут?

Специалист одной из туркомпаний рассказала, что снижений цен на Турцию они ждут в конце октября, когда температура воздуха приблизится к +15°C.. +20°C.

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