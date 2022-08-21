У Зеленского назвали возможную причину подрыва авто с дочерью главного идеолога «русского мира» Дугина 21.08.2022, 14:01

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Украина не имеет к этому никакого отношения.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал вчерашний теракт в РФ - подрыв авто с дочерью идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьей.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, каким является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство», - сказал Подоляк.

Советник главы ОП отреагировал на цитату Александра Дугина «То, что меня не убивает, убивает кого-то еще». Интересно, что ее «идеолог Путина» опубликовал ровно год назад на одной из своих страниц в социальных сетях.

«Это очень правильные истории. Это истории о Божьем провидении, кармическом возмездии за то, что ты хочешь, чтобы другие люди трагически погибли. Это о Дугине и таких как он. И это будет постоянно», – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что в России подобное будет наблюдаться все чаще. Более того, масштабы соответствующих инцидентов также будут расти. А все потому, что сейчас внутри страны-агрессора запущен «механизм возмездия».

По его словам, Россия уже начинает «внутренне разваливаться» и различные политические группировки начинают битву и хотят получить определенные места для того, чтобы позже претендовать на другую власть в РФ.

«Поэтому, безусловно, они будут использовать это, во-первых, для увеличения идеологического информационного давления на российское общество. Что типа «давайте пойдем все же, действительно, массово резать украинцев». И второе, для того, чтобы начиналось определенное перераспределение внутреннего идеологического пространства в самой России, и оно становилось еще более ультрарадикальным», - отметил Подоляк.

Напомним, 20 августа в Подмосковье взорвали машину, в которой находилась Дарья Дугина. Позже в СМИ появилась информация, что взрыв произошел под днищем внедорожника, за рулем которого была дочь Александра Дугина.

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