«Тысяча долларов за квадратный метр — это совсем не дешевое предложение» 1 21.08.2022, 14:12

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Эксперт пояснила, почему надо хорошо подумать, прежде чем покупать жилье в «Минск Мир».

«Это будут 25-этажки окна в окна и недешевое предложение», — говорит независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская о жилом комплексе «Минск Мир» от Dana Holdings. Специалист накануне провела в своем Instagram прямой эфир о квартирах в этом комплексе, она считает, что цены на «квадрат» на там завышены, а выгода от квартир, которые приобретаются людьми как инвестиция, очень сомнительна.

«Минск Мир» — это строящийся на месте аэропорта «Минск-1» многофункциональный район в Минске. Проект реализуется одновременно со строительством третьей линии минского метро, одна из станций которого будет находиться на территории комплекса.

«Разрешили строить с московской плотностью»

По данным Натальи Литовской, сейчас в «Минск Мир» построено около 70 домов, а всего их будет как минимум 155. Специалист отметила, что «застройщик регулярно меняет планы, увеличивает этажность, изменяет кварталы», уже несколько раз переделывался макет комплекса, который выставляется как образец в офисе Dana Holdings.

— «Минск Мир» разрешили строить с московской плотностью. Если у нас на гектар полагается строить жилья семь тысяч квадратных метров, то там — около 13 тысяч. Отсюда и высотность в 25 этажей, окна в окна.

Специалист рассказала, что в «Минск Мир» есть два типа жилья: в меньшинстве — готовое, с отделкой. Там есть ванна, кафель, ламинат, но «те, кто там был, не в восторге от качества». Вторая категория — это квартиры-«полуфабрикат» или «коробка»: есть потолок, пол со стяжкой, выведены радиаторы, стояк, вставлены окна, «которые почему-то всегда идут под замену».

— Там нет унитаза, стен в ванной и туалете, подоконников. Электричество выглядит в виде советского щитка, а когда вы получаете ключи от квартиры, то надо штробить стены и разводить электрику — дорогое удовольствие. Качество не всегда в норме, но дома сдаются, наверное потому что все в порядке с несущими конструкциями по нормативам. Дом не рухнет и хорошо,

Литовская отметила, что «обычные» застройщики чаще всего сдают квартиры уже со стенами, подоконниками, в большинстве случаев электрическая разводка уже готова, стены оштукатурены.

По сведениям эксперта, инфраструктура возле комплекса создается достаточно медленно.

Почему «квадрат» у «Минск Мир» стоит тысячу

Жилье-«коробки» без черновой отделки в «Минск Мир» продают в расчете около 1000 долларов за квадратный метр.

— Многие думают, а где я еще возьму квартиру по тысяче долларов, мол, это самое дешевое предложение. Но не стоит забывать, что это «полуфабрикат», надо будет делать черновую отделку (при этом на «квадрат» уйдет 200 долларов, меньше не получится), тратить свои нервы и время.

Литовская отметила, что на черновой отделке застройщик может экономить, хотя за счет объемов «квадрат» обошелся бы ему около 150 долларов. Но откуда тогда такая стоимость на «покрашенную коробку без крутых фасадов»?

— Себестоимость максимально дешевых домов около 500−550 долларов за «квадрат», максимум — 600. Обычно у нас застройщики строят с 40%-ой прибылью — она покрывает риски и позволяет компании расти и развиваться. С прибылью стоимость квадратного метра выходит около 800 долларов. Почему у «Минск Мир» она тысяча? Но мы не знаем условия инвестпроекта, по которому строятся дома, возможно там написано, что с каждого квадратного метра на что-то перечисляются деньги.

Выгодно ли покупать?

В эфире эксперта попросили рассчитать, выгодно ли покупать в «Минск Мир» евро-трешку площадью 55 «квадратов» стоимостью 55 000 долларов.

— Добавьте к 55 000 долларов 11 000 долларов на черновую отделку — вот у вас уже 66 000 долларов. Потом, когда вы поставите стены, оштукатурите их, приедет БТИ для того, чтобы сделать замеры — и выяснится, что ваша квартира уже не 55 «квадратов», а 52. Выходит, что вы заплатили по 1270 долларов за квадратный метр. Это совсем не дешевое предложение.

Наталья Литовская отметила, что белорусы из регионов размышляют о покупке квартир в «Минск Мир» как об инвестиции — мол, купить, сделать ремонт и сдавать, до тех пор, пока ребенок не поступит в столичный вуз.

— Но таких квартир будет около пяти тысяч, а может и больше. Столько желающих арендаторов не найдется, поэтому надо будет хорошо конкурировать по цене, чтобы сдать это жилье внаем. Думаю, что под сдачу эти квартиры будут дешевле, чем у станции метро «Каменная горка».

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