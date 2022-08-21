Бойцы ВСУ ликвидировали командира боевиков «ДНР» и двух старлеев оккупантов 2 21.08.2022, 14:25

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Украинский офицер показал фото.

В Украине в ходе полномасштабной войны с Российской Федерацией был уничтожен командир боевиков самопровозглашенной «ДНР» Алексей Золотухин.

Также ликвидированы два старших лейтенанта оккупантов - Петр Фарнин и Степан Милоградов, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в своем канале в Telegram.

«Старший лейтенант Петр Фарнин сделал «шаг доброй воли» - официально денацифицировался и демилитаризовался… старший лейтенант Степан Милоградов сделал «шаг доброй воли» - официально денацифицировался и демилитаризовался», - поделился «Штирлиц».

«Золотухин Алексей «Гудвин» из г. Донецк, командир орков 1 «АК» (1 «армейский корпус», самопровозглашенная «ДНР» - Ред.) «РОА» (так называемая «русская освободительная армия» - Ред.), - подписал фото «Штирлиц».

На снимках уничтоженные вражеские старлеи сняты в парадной форме.

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