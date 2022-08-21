На Донбассе морпехи ВСУ уничтожили два танка, «Гиацинт» и БМП оккупантов 21.08.2022, 14:48

По позиции россиян был нанесен мощный удар.

На Донбассе морские пехотинцы и артиллеристы хорошо бьют оккупантов, уничтожая живую силу и технику врага.

Об этом сообщает пресс-служба на ВМС ВСУ.

«На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль с боекомплектом врага», - говорится в сообщении.

Кроме этого, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Благодаря этому удалось убить 12 захватчиков и уничтожить самоходную гаубицу «Гиацинт-С».

«Окончательные потери врага уточняются», - добавили военные.

Добавим, 152-мм САУ 2С5 «Гиацинт-С» предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, разрушения огневых точек и полевых сооружений, борьбы с тяжелыми САУ и танками противника. Прицел обеспечивает ведение огня с закрытых позиций и прямой наводкой.

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