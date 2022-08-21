«Стюардессы начали ходить с какими-то аквалангами» 21.08.2022, 14:57

Пассажиры рассказали, что произошло на рейсе Анкара-Москва, который посадили в Минске.

В ночь на 20 августа Boeing 737 «Турецких авиалиний», совершавший рейс из Анкары в Москву, неожиданно сел в Минске. Позже стали появляться рассказы пассажиров о непонятных событиях на борту. По словам людей, они чувствовали запах гари, выпали кислородные маски, а перед посадкой всем велели принять положение согнувшись и обхватив колени. Официальных сообщений от авиакомпании пока не было. Некоторые обстоятельства выяснил телеграм-канал «От винта».

Рейс Анкара — Москва авиакомпании Turkish Airlines по плану должен был направляться в облет Украины и Беларуси через территорию Литвы. Но ночью почему-то резко свернул на восток и приземлился в Минске.

О причинах пассажирам не сказали. Утром в твиттер-аккаунте авиакомпании появился ответ на чей-то вопрос относительно происходящего: «Рейсы могут быть перенаправлены по техническим причинам». Родственникам лишь объясняли: «Turkish Airlines не разглашает информацию о своих пассажирах из-за мер безопасности».

Впоследствии телеграм-канал «От винта» сумел найти некоторых пассажиров рейса. Они говорят о запахе гари и прочих неприятных вещах.

«Около 2 ночи включили свет и велели всем пристегнуться. Бортпроводник очень быстро пошел из хвоста в нос, проверяя, чтобы все пристегнулись. Через несколько минут сверху выстрелили маски... Дальше начал чувствоваться запах гари (дыма не видел). Мы продолжали сидеть в масках. Через какое-то время была команда снять маски, потом снова надеть. Сами стюарды достали персональные баллоны с кислородом и ходили уже с ними. Самолет продолжал снижаться, запах гари стал сильнее... Потом сказали снять маски и приготовиться к жесткой посадке, согнувшись и упершись в кресло. Пилот сработал суперкруто, и приземлились очень круто. Белорусы очень приветливо встретили и разместили в зале вылета. Теперь дико уважаю их. Представитель авиакомпании сказал, что билеты дальше нужно покупать самим, а компания возместит...», — рассказал один из пассажиров.

Еще одна пассажирка описала события в Twitter.

«Пошел какой-то дым или газ, стюардессы стали ходить с какими-то аквалангами... — пишет девушка. — Люди начали прощаться с жизнью. Я летела рядом с 10-летней девочкой и мамой ее. У девочки паника, мама пытается успокаивать, но у самой тоже паника. А мне прикольно, приключение! ...Я оказалась единственной на весь самолет, которая смотрела на GPS, какими такими кругами мы там что огибаем. И заметила, что после разгерметизации мы свернули резко на Минск. Дальше нам сказали всем посгибаться с масками и лететь согнутыми».

Официальных разъяснений от авиакомпании пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».