После гибели дочери идеолог «русского мира» Дугин попал в больницу 21.08.2022, 14:45

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О его состоянии пока ничего неизвестно.

В России 20 августа взорвался джип с дочерью главного идеолога «русского мира» Александра Дугина. Уже на следующий день вдохновитель Владимира Путина попал в больницу.

Об этом сообщил в Telegram-канале сторонник путинского режима, российский политолог Сергей Марков, передает УНИАН.

Он добавил, что Дугин попал в больницу после того, как побывал на месте гибели дочери Дарьи. О состоянии Дугина пока ничего неизвестно.

Кто такой Александр Дугин

Александр Дугин — философ, политолог и консервативный публицист. Он является одним из идеологов концепций «русского мира» и новоевразийства, которые предполагают доминирование РФ над соседними странами, противостояние США и НАТО.

Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России. К нему якобы прислушивается Владимир Путин, много силовиков и кремлевских чиновников.

С 2014 года он внесен в список санкций ЕС, а с 2015 года попал под персональные ограничения США и Канады из-за причастности к военной агрессии против Украины.

Напомним, в Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа. Дугина ехала на автомобиле Toyota Land Cruise, когда во время движения машина подорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбросало по всей дороге.

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