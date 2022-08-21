Аналитик: Режим Лукашенко слабее чем когда-либо 3 21.08.2022, 15:27

4,834

Шансы перемен в Беларуси остаются очень высокими.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко в комментарии udf отметил, что, по его мнению, шанс на перемены в августе 2020 года существовал.

«Причем в августе 2020 года шанс на смену режима в Беларуси был выше, чем когда-либо – с момента прихода Лукашенко к власти в 1994 году. Мы наблюдали беспрецедентную общественную мобилизацию, которая наложилась на ситуацию с ковидом, на ощущение, что прервался привычный ход времен, что власть конкретно облажалась. Своими неуклюжими действиями режим помог объединиться протестным электоратам, у которых были разные ценностные установки. Комбинация этих факторов и привела к шансу сменить режим», – сказал Можейко.

По его мнению, перспективы для смены режима остаются.

«Хотя революция 2020 года не привела к желаемым результатам, но политический кризис остается неразрешенным, режим оказался сильно ослабленным, его социальная база размылась. Последующие события (инцидент с самолетом Ryanair, миграционный кризис, война) режим никак не усилили. Поэтому я бы сказал так: мы все сильно устали, всем сильно тяжело, может показаться что теперешние процессы будут длиться вечно. Но если посмотреть на факты, то режим слабее чем когда-либо. В такой ситуации риски для власти очень высоки. Хотя это не значит, что смена режима произойдет завтра, или что после ухода Лукашенко все станет сильно лучше», – полагает Можейко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».