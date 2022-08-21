Боевики «ЛДНР» отказываются воевать на территориях друг друга

Боевики «ЛДНР» отказываются воевать на территориях друг друга4
- 21.08.2022, 15:30
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В рядах российских марионеток произошел раскол.
Мобилизованные в «Л/ДНР» отказываются воевать на территориях друг друга и бунтуют против «призыва» в ОРДЛО.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.
По данным Центра при СНБО, существует условное деление на «луганских» и «донецких», где каждая из сторон убеждена, что должна воевать только на «своей» территории.
Как добавили в ведомстве, наемники из ОРДЛО чувствуют, что они для России - «второй сорт». Их используют как пушечное мясо для раскрытия украинских позиций и обеспечения продвижения ВС РФ". На передовой за мобилизованными из оккупированной территории ставят российских штурмовиков в роли заградительного отряда.
«И в отличие от российского контрактника, за смерть мобилизованного в ОРДЛО выплачивают копейки. Поэтому попытки РФ компенсировать потери путем «тихой мобилизации» в ОРДЛО получат все более решительное сопротивление», - подытожили в ГПД.