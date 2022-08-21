ВСУ сбили три российских беспилотника в небе над Херсонской областью 1 21.08.2022, 15:47

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Возможно, «Орлан-10».

Украинские военные в субботу, 21 августа, уничтожили три БПЛА, вероятно типа «Орлан-10» в Херсонской области, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в «Фесбуке».

«21 августа, с 12.00 до 13.00 часов, в небе над Херсонской областью, зенитными ракетными подразделениями Воздушное командование «Юг» было обнаружено и уничтожено сразу три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (вероятно «Орлан-10»), которыми враг проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии», - говорится в сообщении.

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