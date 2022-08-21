Как выходцы из Беларуси основали Коза Ностра и сделали Лас-Вегас столицей азартных игр 3 21.08.2022, 16:00

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С территории Беларуси за последние сто лет уехали в США очень многие.

Практически все они покидали родные места в поисках лучшей доли. Некоторые из них (либо их потомки) потом прославились на весь мир. Называть имена можно бесконечно - отец американского телевидения и радио Давид Сарнов, глава корпорации Microsoft Стив Баллмер, создатели киноиндустрии в Голливуде Луис Майер и братья Уоррен, король тележурналистики Ларри Кинг, главный редактор газеты «Нью-Йорк Таймс» Авраам Розенталь, знаменитый режиссер Стивен Спилберг, династия Дугласов – Керк и Майкл, звезды Харрисон Форд и Скарлетт Йохансон… Но речь сейчас пойдет не о ни, а о самых настоящих мафиози, пишет «Комсомолка».

Борис Найфельд (родился в 1947 году)

Недавно в американском издательстве вышла биография известного нью-йоркского мафиози Бориса Найфельда, который родился в Гомеле. Книга называется «Последний босс Брайтона». Это невероятная история жизни от представителя мелкой уличной преступности в СССР до нечестно заработанных миллиардов долларов в Америке. Есть в книге и несколько глав о том, как Найфельд жил в Беларуси.

Сейчас его считают самым известным мафиози Нью-Йорка из ныне живущих. Ему 75 лет. После третьей отсидки в тюрьме он сетовал, что не может найти работу, от него ушла жена и закончились деньги. Все, что у него было на тот момент, - ежемесячное пособие в 750 долларов. После того, как он заявил, что желает покончить с криминалом и вернуться на родину «начать новую жизнь», в середине 2018 года американцы с легким сердцем отправили его рейсом в Москву. Правда, ходят слухи, что в 2020 году он правдами и неправдами все же вернулся в США.

А ведь были времена, когда Борис Найфельд был грозой русскоязычных кварталов Нью Йорка.

Найфельд приехал в США из Беларуси в конце 1970-х, когда прокатилась очередная волна еврейских эмигрантов из СССР. Они говорили, что бегут от преследований из-за религии. Как только Найфельд попал в США, он тут же связался с местным криминалом и получил кличку «Биба». Чем они только ни занимались - от контрабанды сигарет и переправки спрятанного в телевизорах героина из Таиланда через Польшу до угроз жизни своим соперникам. В 1997 году Найфельда в отчете таможенной службы США называли «организатором, исполнителем и распространителем наркотиков» русской мафии.

Против него было организовано покушение. Но по счастливой для него случайности бомба, заложенная под машину, не взорвалась. Также в 1986 году Найфельда ранили в руку во время нападения на его офис, в результате того набега погиб его друг и сообщник. В честь него Найфельд назвал своего сына Эли.

Сейчас он говорит, что у него нет сожалений о криминальном прошлом, и если бы ему выпало пройти свою жизнь заново, он делал бы то же самое.

Меир Лански (1902 - 1983)

Найфельд - далеко не первый выходец из Беларуси, кто занялся криминалом в Америке. Самым известным мафиози с белорусскими корнями является Меир Лански, который до 9 лет жил в Гродно.

Многие помнят знаменитый культовый фильм 1984 года «Однажды в Америке». Так вот прототип главного героя Макса - это как раз Меир Лански. Говорят также, что он был прототипом и Майкла Корлеоне из «Крестного отца-2».

Меир Лански - не настоящие имя и фамилия мафиози. Во времена жизни на территории Беларуси его звали Марик Суховлянский. Подростком он с матерью в апреле 1911 года сел на пароход «Курскъ» и бежал в США. Чиновник иммиграционной службы то ли не расслышал, то ли решил сократить до более понятной и «американской» его фамилию. Получилось Лански.

Меир Лански отправился на Манхеттен, где обители эмигранты из Восточной Европы, и отыскал земляков. Беня Зигельштейн приехал из Польши, Луис Лепке - с Украины, а сын портного Яша Гузик - из Раковского предместья в Минске.

Все они стали участниками уличной банды, которая начала заниматься мелким воровством и не только. Всю жизнь они продолжали дружить и сообща заниматься темными делами.

Именно Меиру Лански приписывают трюк с контрабандой спиртного во времена «сухого закона» в США в 20-е годы прошлого века. Все было придумано до смешного просто: пока судно осматривала полиция, контрабандисты бросали ящики с товаром, все свободное место в которых было заполнено солью, за борт. К ящикам были привязаны поплавки. Пока соль не растворится, ящик лежал на дне, а через пару часов, когда полиция уже уходила, всплывал. Все это достаточно правдиво показано в «Однажды в Америке».

Заработав хорошие деньги на контрабанде виски, в конце 20-х Малыш (такое прозвище получил Лански) начал подчинять себе преступные кланы Нью-Йорка. Его авторитет рос, и даже «крестные отцы» были вынуждены с ним считаться. Так, мафиози Лаки Лучано (Счастливчик) говорил о Меире: «Слушайтесь его!». И этого совета придерживался даже Аль Капоне. Принято считать, что Коза Ностра (в переводе «наше дело») создали итальянцы, однако первым в деле объединения банд в один преступный синдикат был Лански. Только после смерти Лански итальянцы стали ревниво следить, чтобы во главе мафии стоял именно сицилиец. Но пока был жив Меир Лански, именно он носил титул «босса боссов». А девиз, который он придумал, звучал: «Мы выше, чем закон, мы больше, чем General motors».

В 1933 году президент Рузвельт отменил «сухой закон». Денежный дождь, который осыпал контрабандистов, прекратился. И тогда Меир обратил внимание на казино, тем более, что американское правительство приняло поблажки для игорного бизнеса. Он вспомнил, как в детстве его обманули на улице. Мать дала ему денег, чтобы он купил в лавке еды, но по дороге ему попались мальчишки, которые играли на деньги в наперсток. Естественно, свой доллар он проиграл, так как нереально было угадать, в каком из трех наперстков спрятан шарик (на самом деле его зажимают пальцами и держат в руке). И Меир Лански обратил внимание на захолустный город Лас-Вегас, расположенный посреди пустыни в штате Невада. 25 декабря 1946 года он открыл там шикарный по тем временам отель-казино «Фламинго» и стал превращать этот провинциальный городишко в столицу азартных игр.

Правительство США серьезно взялось за мафию лишь в конце 50-х. В 1959 году Кубу, где всеми казино и прочими увеселительными заведениями также монопольно владел Лански, начали вычищать от игорных заведений. Следующим ударом по подпольной империи стало закрытие казино в Майами. У Лански остался только Лас-Вегас. С 50-х годов Мейер попал под круглосуточный надзор ФБР, которое пыталось доказать его преступления в финансовой сфере.

Параллельно убирали одного за одним друзей детства Меира. Луис Лепке в 1944 году был казнен на электрическом стуле в нью-йоркской тюрьме. Бени Сигела расстреляли в 1947 году в доме в Беверли-Хиллз. А в 1956-м в собственном мясном ресторане за обедом скончался бывший минчанин Яша Гузик. Было похоже, что его отравили.

Любопытно, что при жизни у Гузика была кличка Greasy Thumb («засаленный палец») за то, что мог «подмазать» любого чиновника. А еще его звали «мистер ну» за привычку начинать разговор «нуканьем». Гузик также прославился тем, что никогда не носил с собой пистолет - настолько был уверен, что его не убьют.

Американские власти семь раз пытались посадить и самого Меира Лански, но ему все время удавалось ускользнуть от тюремного срока. В 1974 году он ушел на пенсию «по состоянию здоровья», на тот момент его состояние было более полумиллиарда долларов. Этого хватило не только ему, но и его внукам и даже правнукам, которые и сейчас живут припеваючи в Америке. При этом сам Меир Лански не жил во дворцах, не имел яхт, шикарных лимузинов, вел более чем скромную жизнь. В конце жизни криминальный король не мог выезжать за пределы США и умер в Майами от рака в 1983 году.

В фильме «Однажды в Америке» Макс в конце жизни раскаивался в совершенных преступлениях и даже просил друга Лапшу убить его. Однако в реальной жизни Меира Лански угрызения совести не мучили. Он ни о чем не жалел за свою долгую и насыщенную событиями жизнь.

Правительство США серьезно взялось за мафию лишь в конце 50-х. В 1959 году Кубу, где всеми казино и прочими увеселительными заведениями также монопольно владел Лански, начали вычищать от игорных заведений. Следующим ударом по подпольной империи стало закрытие казино в Майами. У Лански остался только Лас-Вегас. С 50-х годов Мейер попал под круглосуточный надзор ФБР, которое пыталось доказать его преступления в финансовой сфере.

Параллельно убирали одного за одним друзей детства Меира. Луис Лепке в 1944 году был казнен на электрическом стуле в нью-йоркской тюрьме. Бени Сигела расстреляли в 1947 году в доме в Беверли-Хиллз. А в 1956-м в собственном мясном ресторане за обедом скончался бывший минчанин Яша Гузик. Было похоже, что его отравили.

Любопытно, что при жизни у Гузика была кличка Greasy Thumb («засаленный палец») за то, что мог «подмазать» любого чиновника. А еще его звали «мистер ну» за привычку начинать разговор «нуканьем». Гузик также прославился тем, что никогда не носил с собой пистолет - настолько был уверен, что его не убьют.

Американские власти семь раз пытались посадить и самого Меира Лански, но ему все время удавалось ускользнуть от тюремного срока. В 1974 году он ушел на пенсию «по состоянию здоровья», на тот момент его состояние было более полумиллиарда долларов. Этого хватило не только ему, но и его внукам и даже правнукам, которые и сейчас живут припеваючи в Америке. При этом сам Меир Лански не жил во дворцах, не имел яхт, шикарных лимузинов, вел более чем скромную жизнь. В конце жизни криминальный король не мог выезжать за пределы США и умер в Майами от рака в 1983 году.

В фильме «Однажды в Америке» Макс в конце жизни раскаивался в совершенных преступлениях и даже просил друга Лапшу убить его. Однако в реальной жизни Меира Лански угрызения совести не мучили. Он ни о чем не жалел за свою долгую и насыщенную событиями жизнь.

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