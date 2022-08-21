Сакральная жертва? Telegram-канал «Малюта Скуратов»

21.08.2022, 16:04

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Если у кого и была возможность заминировать автомобиль Дугиной, так это у радикальных российских патриотов.

После гибели Дарьи Дугиной пропагандисты бьются в истерике, отключив от страха (а что, если они следующие?) даже те остатки мозга, которые были (если были). Обвиняя во всем Украину и призывая обрушить кару. Убийств (которые, кстати, вполне оправдывали Дарья Дугина и ее отец) видимо мало, хочется больше.

Между тем, что известно на данный момент. Дарья Дугина вместе со своим отцом была на патриотическом фестивале «Традиция», организованном Захаром Прилепиным. Машина, на которой они приехали вместе с Дугиным, была припаркована на закрытой служебной стоянке. Возвращалась на этой машине одна Дарья, Дугин поехал на другой с друзьями. Предположительно сработало взрывное устройство, которое было заложено в автомобиле.

Фестиваль проходит в поселке Захарово Одинцовского района. Говоря, что взрыв – дело рук украинцев, что признает весь патриотический отряд пропагандистов? Что в ближайшем Подмосковье, в районе, где живет вся российская элита, в нескольких километрах от дома министра обороны Шойгу, действуют украинские партизаны. Что Прилепин, принимавший лично участие в военных действиях на Донбассе, не в состоянии обеспечить безопасность гостей своего фестиваля? Что прямо у него под носом на служебной стоянке действуют все те же пресловутые украинские партизаны? Видимо подрабатывают охранниками.

Но что если посмотреть с другой стороны? Радикальные российские патриоты давно расстраиваются по поводу хода спецоперации и отсутствия достижений. И давно твердят о необходимости мобилизации и более масштабных военных действий. И если кому и нужна сакральная жертва, так это им. И уж у кого и была возможность заминировать автомобиль, так гораздо больше у сторонников Прилепина, чем у мифических украинских партизан.

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