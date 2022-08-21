ВСУ уничтожили подполковника из РФ, который одним из первых поехал на фронт

ВСУ уничтожили подполковника из РФ, который одним из первых поехал на фронт1
- 21.08.2022, 16:32
- 1,598
Оккупант ранее воевал в Чечне, Сирии и Кавказе.
Украинские защитники уничтожили российского подполковника Сергея Коваля, который был начальником оперативного отделения 20 мотострелковой дивизии армии РФ. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram.
Оккупант ранее воевал в Чечне, Сирии и Кавказе. Как рассказала вдова Коваля, он одним из первых поехал на войну против Украины.
"Подполковник Сергей Коваль сделал «шаг доброй воли» - официально денацифицировался и демилитаризовался". Начопера 20 мсд прикопали по-тихому, в отличие от комдива и заместителей», – написал Анатолий Штефан.
Оккупанта ликвидировали 9 июля в районе Чернобаевки. Тогда ВСУ обстреляли командный пункт 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ, которая дислоцируется в Волгограде.
«Весть о его гибели мы получили на второй день после того, что случилось, он погиб в июле, вместе с командованием. На пятый день после его гибели мы похоронили его в Белгородской области», – рассказала вдова оккупанта.