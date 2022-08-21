Лукашист Воскресенский отдыхает в Варшаве 21.08.2022, 16:53

Полонофоб и антизападник приехал отдыхать в европейскую столицу.

Лукашист Юрий Воскресенский, который называет себя «ртом КГБ», замечен в Варшаве, сообщает ряд белорусских Telegram-каналов. Белорусы заметили его в кафе Pare Osób.

Отметим, что Воскресенский ярый полонофоб. В своем Telegram-канале он зачастую распространял фейки о Польше. Во время мигрантского кризиса, спровоцированного режимом Лукашенко на границах ЕС, приезжал в лагерь нелегалов и распространял ложь о польских силовиках.

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