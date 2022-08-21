Мужчина заказал моллюсков в ресторане и обнаружил редкую фиолетовую жемчужину 4 21.08.2022, 17:09

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Сначала он подумал, что это кусочек хлеба.

Житель США Скотт Оверленд из Фениксвилля, Пенсильвания, вместе со своей семьей во время ужина в пляжном заведении Salt Air, штат Делавэр, обнаружил редкую жемчужину — она была фиолетового цвета. Скотт отмечает, что ранее он чуть не отправил обратно закуску из моллюсков, потому что на кухне забыли убрать гарнир из сладкого перца, пишет Techinsider.

Семья Оверлендов заказала венусы — это двустворчатые моллюски, которые обитают в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах.

«Я ел и внезапно наткнулся на нечто твердое. Сначала показалось, это ракушка или что-то в этом роде, — рассказывает Оверленд. — Но потом мы всей семьей увидели эту маленькую фиолетовую штуку. Моя жена подумала, что это бусинка или маленькая конфета».

Оверленды так же подозревали, что это мог быть кусочек хлеба, который повар случайно уронил в блюдо. «Мы вытащили телефоны и начали гуглить, так как никто из нас не знал, что моллюски дают жемчуг; мы думали, что они получаются только из устриц», — говорит Оверленд.

«Мы к тому же никогда раньше не видели пурпурных жемчужин. Как оказалось, моллюски действительно дают жемчуг. Мы нашли изделия с широким диапазоном значений — от 600 до 16 000 долларов».

Компания по добыче моллюсков (в пятом поколении), поставлявшая моллюсков в Salt Air Kitchen & Bar, где сидела семья Оверлендов, ежегодно добывает 60–80 миллионов моллюсков в Чесапикском заливе. Ее пресс-секретарь Тим Парсонс рассказывает - «У нас были ребята, которые работали в компании долгое время, более 20 лет, и у них было две или три жемчужины».

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