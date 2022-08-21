Bloomberg: Путин навязывает России «потемкинское» будущее 1 21.08.2022, 17:15

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Страну ждет будущее с товарами плохого качества и низкими стандартами безопасности.

Путин уверен, что он победит в Украине, потому что он просто должен. Он не оставил себе другого выбора, развязав войну, которую он объявил битвой за само существование России, за ее национальную идентичность. С этой войной он связал судьбу своего режима. Это экзистенциальное сражение.

Возможно, именно поэтому он сосредоточился на том, чтобы переписать прошлое и пережить настоящее, игнорируя будущее, пишет член редакционного совета Bloomberg Клара Ферреира Маркес. Статью издания приводит «Зеркало недели. Украина».

К сожалению для российского автократа, будущее часто связано с настоящим очень неприятным способом. Каким бы ни был конец его войны против Украины (а однозначная победа маловероятна), трудно представить себе результат, согласно которому Россию не избегали бы и не изолировали в последующие годы. Страну ждет будущее с товарами плохого качества и низкими стандартами безопасности, скудными прямыми иностранными инвестициями и сокращением реальных доходов населения.

Пока что россияне отказываются обращать на это внимание. Российские социологические опросы не вызывают доверия, как и любые подобные исследования в автократических системах. Но они говорят о росте поддержки правительства. 68% респондентов в июле сказали, что их страна двигается в правильном направлении. Хотя в феврале таковых было 52%. И дело не в том, что сегодняшние проблемы неочевидны. Проблема в том, что большинство людей надеются, что все пройдет, а пессимизм по поводу будущего сократился.

Большинство россиян не ожидают задержек или сокращения зарплат, они не боятся потери работы. Интересно и то, что очень небольшое количество россиян следят за новостями с фронта. Это важно, потому что означает, что общественная поддержка войны конформистская, а не безусловная. Россияне уверены, что они не заплатят за последствия.

Путин не упустил эту деталь, разрешив своим гражданам быть зрителями в его войне. Он умалил вторжение в соседнюю страну с трех сторон, называя его «специальной операцией». Также российские власти избегают объявления массовой мобилизации и использования призывников. Путин же предпочитает привлечение добровольцев из отдаленных регионов, использование наемников «Вагнера» и даже отправку на поле битвы преступников. Неудивительно, что пропаганда, которая была очень громкой в первые месяцы, сейчас притихла. Так россиянам даже легче забыть о войне вообще.

Напомнит ли реальность о себе? Неизбежно! Естественно, «экономическая крепость» выдержала первоначальный шок. Санкциям нужно время, чтобы набрать обороты, а Россия была готова к их введению благодаря годам фискальных ограничений. Кроме того, Запад так и не смог нанести удар по наиболее болезненному месту Москвы – по российским энергоносителям. А именно Москва давит на Европу, сокращая поставки газа и продавая нефть странам Азии. ВВП РФ сократился всего на 4% во втором квартале. Это был первый полный квартал, который Россия прожила в условиях войны. Российские чиновники теперь говорят, что в итоге за год сокращение будет составлять лишь немногим более 4%. И это значительно меньшее падение, чем ожидалось сначала, когда говорили об обвале российской экономики на 12%. Такое падение было бы крупнейшим со времен распада СССР.

Но все эти новости не так хороши, как можно было бы подумать. Сокращение ВВП во втором квартале все равно отбросило экономику России до 2018 года. И неважно, что в расчетах уменьшается падение стандартов жизни. Уровень безработицы не увеличился, когда западные компании ушли из России. Это несколько говорит о скудных иностранных инвестициях, а также о роли компаний, которые под давлением правительства предпочитают сокращение зарплат и рабочих часов вместо увольнения работников. В конце концов, экономической боли не избежать. Политолог Илья Матвеев подсчитал, что в России от иностранного капитала – прямо или косвенно – зависят 5 миллионов граждан. А это примерно 12% формального количества рабочих рук в стране.

Автор соглашается с заместителем председателя Банка России Алексеем Заботкиным, что страна в конце концов найдет новое долгосрочное равновесие. Но это равновесие называется «стагнация». Россия экспортирует сырье. Но она импортирует компоненты для широкого спектра индустрий: от аграрной промышленности до автомобилестроения. Большинство этих поставок происходило из стран, которые сейчас Москва внесла в список врагов. Запасы иссякают. А замену будет тяжело найти. Сеть McDonald's когда-то являлась символом постсоветской открытости России. Теперь на ее месте появилась локальная сеть «Вкусно и Точка», но без картофеля фри. У россиян все еще будут автомобили. Но вместо Renault будут «Москвичи». И подушки безопасности отошли в прошлое. А в спрос сегодня формируют только государственные закупки. «Аэрофлот» разбирает авиалайнеры на запчасти.

Во времена, когда экономики по всему миру планируют будущее без углеродных выбросов (даже Саудовская Аравия это делает), в России на нефть и газ будет приходиться все большая часть бюджета. Это усугубит то, что Янис Клюге из Немецкого института международных дел и безопасности назвал «асимметрией власти». Речь идет о способности государства распределять ренту и требовать выполнения ее требований. Таким образом, государство становится единственным источником возможностей.

Также идет медленная, но уверенная эрозия системы образования и исследований. Все это – последствия «оттока мозгов». Пока ситуация мало чем отличается от конца советского периода. Есть немалые запасы твердой валюты и избыток оптимизма чиновников. На этой неделе в России опубликовали прогнозы, в которых положительные сценарии были взяты за основу. К примеру, в некоторых оценках потенциальных итогов 2022 года предполагается нереалистичное возвращение старого статус-кво в продажах газа в Европу. Экономистов, готовых обжаловать такие ожидания, в Москве не нашлось.

СССР распался из-за экономического краха, а не идеологического давления. И как и в случае протестов по пенсиям в 2018 году, россияне в конце концов сами будут готовы протестовать и требовать перемен. Крепость даст трещину. Запад должен поощрять это, сохраняя единый фронт и сосредотачиваясь на конечной цели, а не на культурных войнах. Кремль может поддерживать работу военной машины долго, перераспределяя финансы, продавая внутренний долг и печатая деньги. Но на улице не 1990-е годы. Россияне игнорируют реальность, потому что надеются, что кризис будет коротким, как и все кризисы в прошлом. Путин, отрываясь от реальности все больше, предлагает России «потемкинское будущее», в котором никто не будет вправе признать падение стандартов жизни, изоляцию и технологический регресс. Но, в конце концов, у него нет выбора. У россиян он есть.

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