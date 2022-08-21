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СМИ: На парковке, где стояла машина Дугина, не работали камеры наблюдения

  • 21.08.2022, 17:50
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СМИ: На парковке, где стояла машина Дугина, не работали камеры наблюдения

Камеры не работали две недели.

На парковке рядом с местом проведения фестиваля в Подмосковье, на котором перед гибелью была Дарья Дугина, последние две недели не работали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил источник российского телеканала РЕН-ТВ.

По одной из версий, дочь Дугина взорвали, заложив взрывное устройство под днищем машины.

Предполагается, что целью покушения был сам Александр Дугин. Дугин и его дочь были приглашены в качестве почетных гостей на фестиваль «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово, где идеолог «русского мира» выступил с лекцией.

Предполагается, что именно там, на парковке возле усадьбы, в автомобиль и было заложено взрывное устройство. Но сам Дугин поехал на другой машине.

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