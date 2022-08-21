Белорусы Великобритании передали в полк Калиновского автомобиль Honda 1 21.08.2022, 17:59

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Также добровольцам помогли литовцы и украинцы.

Белорусы из Великобритании передали автомобиль Honda полку Калиновского, в котором воюют белорусские добровольцы.

Кроме того, подразделение отчиталось о получении медикаментов от украинцев, средств гигиены, продуктов питания, бытовой химии от литовцев и поблагодарило за передачу трех авто от человека, который, как сообщают в пресс-службе, неоднократно помогал бойцам полка.

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