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Белорусы Великобритании передали в полк Калиновского автомобиль Honda

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  • 21.08.2022, 17:59
  • 1,162
Белорусы Великобритании передали в полк Калиновского автомобиль Honda

Также добровольцам помогли литовцы и украинцы.

Белорусы из Великобритании передали автомобиль Honda полку Калиновского, в котором воюют белорусские добровольцы.

Кроме того, подразделение отчиталось о получении медикаментов от украинцев, средств гигиены, продуктов питания, бытовой химии от литовцев и поблагодарило за передачу трех авто от человека, который, как сообщают в пресс-службе, неоднократно помогал бойцам полка.

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