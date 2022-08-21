Шольц прокомментировал слова Путина о Беларуси 21.08.2022, 18:16

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Канцлер Германии заявил, что у главы Кремля «абсолютно абсурдные идеи».

Российский диктатор Владимир Путин напал на Украину по «абсурдным» причинам и заявлял, что Украины и Беларусь «не должны быть отдельными государствами». Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц на дне открытых дверей в своей канцелярии, пишет liga.net.

«НАТО никогда не представляло угрозы для России», – сказал он, отвергая обвинения в том, что страны-члены Альянса якобы не заботились об интересах безопасности России до полномасштабной войны.

Он сказал, что перед 24 февраля он заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет «в ближайшие 30 лет».

Шольц заявил, что у Путина «совершенно абсурдные» идеи, и тот говорил ему, что Беларусь и Украина «не должны быть отдельными государствами».

«Это война, которую Путин, Россия, начала, и явно с намерением завоевать соседнюю страну. Я думаю, что это было первоначальной целью», – сказал Шольц.

Канцлер Германии заявил, что у Путина была идея провести маркером по европейскому ландшафту, а затем сказать: «Это мое, а это ваше». Шольц заявил, что «это так не работает».

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