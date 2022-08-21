Эксперт: Украина, вероятно, готовит «сюрприз» России на 24 августа 21.08.2022, 18:25

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Киев предложит врагу «праздничные мероприятия?

24 августа существует вероятность нанесения ракетных ударов со стороны РФ, это также связано с гибелью дочери российского пропагадиста Дугина. В пабликах врага уже требуют атаковать «центры принятия решений» в Украине.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

«Поскольку приближается 24 августа - символическая дата, а также полгода с начала так называемой «специальной военной операции», то думаю, что стоит ожидать каких-либо вещей от российской армии относительно того, что они будут обстреливать мирные города Украины», - отметил Попович.

В связи с этим он советует не игнорировать воздушную тревогу 24 августа. А также предполагает, что свой «сюрприз» врагу может готовить и Украина.

«Пока похоже на то, что и мы можем подготовить какой-то сюрприз для россиян. Весь этот «хлопок» в Крыму… <...> Можно пригласить и россиян на празднование украинского Дня независимости, предложив им определенные «праздничные» мероприятия», - отметил он.

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