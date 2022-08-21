Украинские военные отразили штурм оккупантов в Херсонской области 4 21.08.2022, 18:41

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В направлении Благодатного бои продолжаются.

Российские оккупационные войска в воскресенье, 21 августа, штурмовали позиции Вооруженных сил Украины в направлении Потемкино Херсонской области, сообщает Оперативное командование «Юг» в «Фейсбуке».

«Враг силами мотострелкового взвода, при поддержке двух БМП-2, проводил штурмовые действия в направлении Потемкиного. Успеха не имел, с потерями отошел. В направлении Благодатного бои продолжаются», - говорится в сообщении.

Украинские защитники в районе Высокополья уничтожили один российский БПЛА «Орлан-10».

Войска РФ продолжают обстреливать тыловые районы Херсонской и Николаевской областей.

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