Украинские военные отразили штурм оккупантов в Херсонской области

Украинские военные отразили штурм оккупантов в Херсонской области4
- 21.08.2022, 18:41
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В направлении Благодатного бои продолжаются.
Российские оккупационные войска в воскресенье, 21 августа, штурмовали позиции Вооруженных сил Украины в направлении Потемкино Херсонской области, сообщает Оперативное командование «Юг» в «Фейсбуке».
«Враг силами мотострелкового взвода, при поддержке двух БМП-2, проводил штурмовые действия в направлении Потемкиного. Успеха не имел, с потерями отошел. В направлении Благодатного бои продолжаются», - говорится в сообщении.
Украинские защитники в районе Высокополья уничтожили один российский БПЛА «Орлан-10».
Войска РФ продолжают обстреливать тыловые районы Херсонской и Николаевской областей.