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Как Дугин через окно убегал от белорусских патриотов

  • 21.08.2022, 18:57
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Как Дугин через окно убегал от белорусских патриотов

«Русскомировцу» устроили «теплый прием» в Минске.

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвали автомобиль дочери российского философа Александра Дугина Дарьи. Дугин является главным идеологом «русского мира», он неоднократно кровожадно высказывался в адрес украинцев, также отвергает независимость Беларуси.

В 1993 году, как вспоминает «Радыё Свабода», Дугин становится одним из основателей Национал-большевистской партии. В 1994 году он и еще один идеолог нацболов Эдуард Лимонов приезжают с лекцией в Минск. Однако лекция в ДК Суконного комбината так и не состоялась. На сходку «русскомировцев» пришли сторонники Белорусского народного фронта. Дугину и Лимонову пришлось убегать через окно.

Больше в Минске они не появлялись.

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