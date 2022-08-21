Мини 1999-й год
- Юрий Романенко
- 21.08.2022, 19:10
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Россияне уже давно свихнулись.
Я уверен, что убийство Дарьи Дугиной – на 100% дело рук самих россиян. Для Украины цель слишком мелкая и растрачивать ресурсы на сумасшедшего Дугина смысла не было.
А вот для внутреннего контекста в России это убийство крайне выгодное. Такой себе мини 1999 год, только вместо взорванных многоквартирных домов – икона евразийства, которая теперь запылает праведным гневом. И углубит, расширит дискурс по дегуманизации Украины.
Впрочем, они там уже давно свихнулись, так что нет смысла обращать внимание на это.
Юрий Романенко, «Фейсбук»