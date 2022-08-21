Доктор Комаровский поставил диагноз Путину 5 21.08.2022, 19:36

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Диктатор явно нездоров.

Глава России Путин очень не здоровый, но болезни, которая сведет его завтра в могилу, у него нет .

Об этом заявил украинский врач Евгений Комаровский в интервью на YouTube-канале «Гончарова». По его словам, врачам трудно поставить диагноз «онлайн», пишет «Главред».

«Трудно поставить диагноз. Но обрисовать перспективы можно. То есть надо ли вам надеяться на скорую кончину? Это врач в большинстве случаев сказать может. Не надейтесь, к сожалению. Он очень нездоров, но болезни, которая завтра сведет его в могилу, у него нет. А болезнь, которая сильно нарушила его мыслительные функции, у него есть. Мы можем только гадать. Я предполагаю, что у него посткоронавирусная энцефалопатия», – отметил он.

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