Журналисты показали уничтоженную российскую технику, прибывшую в Украину из Беларуси 21.08.2022, 20:08

Ее выставили на улицах Киева.

В центре Киева на Михайловской площади проходит выставка образцов военной техники, разбитой во время российского наступления весной-летом 2022 года. «Флагшток» попытался найти бронетехнику, которая приехала с территории Гомельщины.

Атрибутированию помогли информационные таблички, на которых указаны обстоятельства уничтожения российской техники.

Редкий танк Т-90А был уничтожен в июне 2022 года в районе города Сумы. Всего на счету ВСУ 19 уничтоженных таких танков, сообщает текст на табличке.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С на базе КамАЗа. Такие комплексы и сегодня находятся на территории российской военной базы в Зябровке под Гомелем и, возможно, Большого Бокова Мозырского района. Этот комплекс был уничтожен в Коропском районе Черниговской области. Это значит, что скорее всего он попал на территорию Украины из Брянской или Курской областей РФ.

Самоходная гаубица Мста-С подбитая в Сумской области. По информации ВСУ, таких гаубиц к началу выставки уничтожено около полусотни.

Редкий бронеавтомобиль повышенной защищенности — КамАЗ-63968 «Тайфун», полностью сгорел около города Тростенец Сумской области в марте 2022.

Скорее всего все экземпляры военной техники, уничтоженные в Сумской области Украины, попали туда из Брянской, Курской или Белгородских областей РФ.

Разорванный напополам алюминиевый корпус БМД 4М (боевая машина десанта) 31-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС РФ. Броневик доехал до аэропорта Антонов под Киевом, где был уничтожен украинской артиллерией.

Корпус БМД-2, в комплекте к экспонату идут сапоги от неизвестных российских десантников и обгоревший чайник. Внутри видны разорванные внутренности броневика и остатки от зимнего обмундирования. Подпись на объекте указывает, что экипаж этой БМД состоял в 237 гвардейском десантно-штурмовом полку ВС РФ и принимал участие в штурме аэропорта Антонов около Гостомеля. Сама машина была уничтожена огнем украинской артиллерий. О судьбе экипажа подпись не сообщает.

Два БМД, представленные на фотографиях, были разбиты под Гостомелем. Это позволяет сделать вывод, что эти экземпляры приехали с территории Беларуси через погранпереход Гдень и наступали на Киев через чернобыльскую зону в самые первые дни войны.

Судьба экипажей этих машин скорее всего печальна: большинство российских десантников, участвовавших в сухопутном вторжении с целью захвата аэропорта Антонов, были разгромлены в боях. К 4 марта, уцелевшие войска отступили от северо-запада Киева.

Доставку таких БМД неоднократно фиксировали читатели Флагштока. В течении месяца до начала войны на железнодорожных станциях Гомеля были замечены сотни единиц различных БМД. Перед самой войной и первые дни после ее начала фиксировалась доставка БМД-2 также с помощью Ил-76 через гомельский аэропорт.

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