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Россиянка в соцсетях показала месторасположение ПВО в Крыму

  • 21.08.2022, 20:16
  • 2,916
Россиянка в соцсетях показала месторасположение ПВО в Крыму

ВСУ уже ее поблагодарили.

Россиянка в социальных сетях показала расположение ПВО в оккупированном Крыму.

Как сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук, женщина сняла системы ПВО РФ, расположенные в районе Евпатории и опубликовала в соцсети, пишет «Главред».

«Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО московитов под Евпаторией. Сторис уже удалила, но интернет все запомнил. Будь как Марина! Приближай освобождение Крыма», - написал Братчук.

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