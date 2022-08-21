Россиянка в соцсетях показала месторасположение ПВО в Крыму
- 21.08.2022, 20:16
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ВСУ уже ее поблагодарили.
Россиянка в социальных сетях показала расположение ПВО в оккупированном Крыму.
Как сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук, женщина сняла системы ПВО РФ, расположенные в районе Евпатории и опубликовала в соцсети, пишет «Главред».
«Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО московитов под Евпаторией. Сторис уже удалила, но интернет все запомнил. Будь как Марина! Приближай освобождение Крыма», - написал Братчук.